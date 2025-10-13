Fiica Danei Rogoz îi calcă pe urme mamei sale. La numai 5 ani, își face debutul ca actriță: „Sunt tare mândră de ea…”

Actrița s-a declarat foarte mândră de felul în care fiica ei s-a comportat pe platourile de filmare.

  Actualizat 13.10.2025, 09:40
Dana Rogoz și Radu Dragomir sunt considerați unul dintre cele mai unite cupluri din lumea mondenă românească. Cei doi s-au căsătorit în 2012 și au doi copii: Vlad, de 11 ani, și Lia, de 5 ani.

Lia, fiica Danei Rogoz, primul rol într-un scurtmetraj

Dana Rogoz a împărtășit cu fanii săi o veste emoționantă. Fiica ei, Lia, are un rol într-un scurtmetraj pentru care a filmat deja primele cadre.

Actrița s-a declarat foarte mândră de felul în care fiica ei s-a comportat pe platourile de filmare și a mărturisit că, ulterior, au avut timp și de activități recreative.

„Azi a fost prima ei zi de filmare pentru un scurtmetraj. Cred că se vede și din aceste fotografii, surprinse din spatele camerei de filmat, că micuța s-a simțit în largul ei. A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru, așa că după am avut timp și de parc, și de desene și de prăjituri. Sunt tare mândră de ea, pentru răbdarea și atenția de care dă dovadă. Cel puțin până acum”, a povestit actrița pe rețelele de socializare.

Dana Rogoz va juca într-un film alături de copiii ei

Dana Rogoz a început filmările pentru un nou lungmetraj semnat de regizorul Radu Dragomir, soțul ei. Proiectul are o valoare aparte pentru familie, deoarece, pe lângă actriță, în distribuție se vor regăsi și copiii cuplului, Vlad și Lia.

„Și uite așa am plecat de dimineața spre mare, pentru prima zi de filmare pentru lungmetrajul regizat de Radu. De data aceasta, Radu a scris atât pentru mine, cât și pentru Vlad și Lia, care vor avea și ei câte un rol. Așadar, va fi, într-un fel, un film al familiei noastre, chiar dacă povestea e pur ficțională. Dar e ceva de la fiecare dintre noi care va rămâne pentru totdeauna păstrat, conservat în imaginile acestui lungmetraj. Pe de-o parte, cred că asta e cea mai frumoasă cale a mea și a lui Radu de a crea amintiri. Iar pe de altă parte, e sigur cea mai puternică modalitate a noastră de a spune povești. Să ne țineți pumnii tuturor!”, a scris Dana Rogoz pe rețelele sociale.

Actrița și regizorul Radu Dragomir nu se află la prima colaborare artistică. Cei doi au lucrat împreună și la filmul Mo, apreciat de critici și public, prezent în festivaluri internaționale. Noul lungmetraj promite să păstreze aceeași direcție creativă, însă are și o miză personală, prin implicarea întregii familii. Pentru Dana Rogoz, proiectul va rămâne nu doar o realizare profesională, ci și o amintire intimă de preț, un „film al familiei noastre”, așa cum l-a numit ea.

Deocamdată, nu au fost anunțate detalii despre titlul producției sau data premierei, însă mesajul actriței trădează emoția și entuziasmul unui început care marchează o nouă etapă în cariera și viața lor de familie.

Dana Rogoz, de mică în fața camerei

Dana Rogoz este în lumina reflectoarelor de foarte multă vreme. Atunci când avea trei ani, actrița a debutat în grupul Minisong, devenind celebră drept Abramburica, personaj din serialul TV Abracadabra.

În 2023, Dana Rogoz și-a făcut debutul în calitate de regizoare și scenaristă cu scurtmetrajul „La distanță”, în care protagonistele sunt interpretate de actrițele Mădălina Craiu și Andreea Vasile. Filmul ei a fost selectat în cadrul mai multor festivaluri importante de film, atât din România, cât și din străinătate, dar a obținut și o serie de premii.

Dana Rogoz are parte în carieră de sprijinul soțului ei, Radu Dragomir, pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, acesta fiind unul dintre regizorii serialului. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă. De asemenea, Radu Dragomir a fost cel care a încurajat-o și sprijinit-o pe Dana Rogoz să facă pasul către regie.

Foto: Instagram

