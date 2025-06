Dana Rogoz a prezentat interiorul casei de la Viscri. Cum a ales actrița mobilierul

Acum cinci ani, Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au achiziționat o casă veche în satul Viscri, o locuință cu un interior aproape distrus, dar cu un potențial imens. După un amplu proces de renovare, casa a căpătat o nouă viață, iar actrița a împărtășit recent cu urmăritorii săi un tur video al acestei case dragi familiei.

Dana Rogoz ține legătura zilnic cu fanii ei din mediul online. Vedeta obișnuiește să împărtășescă detalii din viața ei cu publicul virutal, iar recent le-a oferit internauților un tur al locuinței din Viscri, casă pe care a amenajat-o după bunul plac.

În filmare, Dana Rogoz a dezvăluit dormitorul matrimonial, amenajat cu un pat vechi recondiționat, un dulap, o canapea și o sobă tradițională, albă cu albastru. Camera copiilor este la fel de primitoare, cu mobilier vechi recondiționat și un pătuț. Baia a fost amenajată în stil rustic, păstrând farmecul casei. Însă bucătăria nu a fost încă arătată, semn că mai sunt lucrări în desfășurare.

Fanii au reacționat imediat cu aprecieri și curiozitate: „Este superbă”, „Ce mobilă deosebită!” sau „O să aveți și bucătărie? Să o stăpâniți cu sănătate și fericire!”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Dana Rogoz a dezvăluit în 2020 faptul că împreună cu soțul ei, Radu Dragomir, au semnat actele pentru a cumpăra o casă la Viscri, satul din Transilvania. La acea vreme, actrița mărturisea că perioada pandemiei i-a ajutat să facă pasul acesta și că se așteaptă ca renovarea să dureze mai mulți ani, iar asta pentru că proprietatea trebuie consolidată și restaurată. Vedeta a mers cu mai multe ocazii cu familia ei la Viscri și au vizitat casa cu rulota lor.

Într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță”, Dana Rogoz a vorbit mai multe despre povestea specială care se află în spatele casei ei de la Viscri.

„Asta e căsuța noastră, am încercat să păstrăm cât mai multe elemente. Noi când am achiziționat-o, în 2019 cred că am semnat actele, nu exista acest zid, inclusiv sătenii credeau că nu mai are nicio șansă. Era o ruină pe care nu vrea să o cumpere nimeni. (…) Căutam o casă într-o astfel de zonă, adică într-un sat săsesc, în Transilvania și ajunsesem să cunoaștem mai bine comunitatea din Viscri, știam că e un sat protejat de UNESCO și că lucrurile se fac ca la carte. Nu-ți permit legile, nici măcar comunitatea să facă modificări caselor și noi apreciem asta. Ne-am dorit să salvăm o casă”, a marturisit vedeta.

Dana Rogoz și familia ei au petrecut deja mai multe nopți în casa lor de la Viscri, iar actrița a împărtășit câteva dintre impresiile ei.

„Nu am făcut nicio modificare acestui reel. Pur și simplu am vrut să adaug videourile integrale cu reacțiile noastre de ieri seară, când am intrat în căsuța noastră de la Viscri. Să le am mereu la îndemână, rapid, să le pot revedea exact așa, neprelucrate, de câte ori voi simți nevoia, peste ani. Nu pot să vă descriu ce sentiment! Avem 2 camere gata! De la o ruină, un zid căzut cu totul, avem acum o casă! Un loc în care putem dormi. Sigur, mai e mult de lucru, dar e deja enorm pentru noi! De fiecare dată când veneam aici, dormeam în curtea casei, în rulotă. Dar aseară am dormit pentru prima oară în casa noastră, în patul nostru! Într-o cameră mobilată, cu piesele alese de noi în ultimii ani! Am făcut focul în sobă pentru prima oară! Am umplut casa de fum, pentru prima oară! :)))) Apoi ne-am prins ce am greșit și, din mai multe încercări, am reușit să o ținem aprinsă și fierbinte toată noaptea. Ne-au sărit oricum în ajutor vecinii, care ne-au adus și un calorifer electric. 🙂 Am cumpărat așternuturi noi din in prespălat și am făcut toți patul, cu grijă, cu veselie, cu gălăgie, de parcă luăm parte la o ceremonie de familie importantă. Fiecare gest știam că se întâmplă pentru prima oară. De aici entuziasmul cu care… aprindeam lumina!!!”, a scris Dana Rogoz.