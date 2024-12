Dana Rogoz, ședință foto specială alături de familia ei. Confesiunea făcută de actriță: „Iubirea este infinită”

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Dana Rogoz a păstrat tradiția și a realizat și în acest an o ședință foto specială împreună cu familia ei cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Actrița a publicat câteva imagini în care e surprinsă alături de soțul ei, Radu Dragomir, și cei doi copii ai lor. Vedeta a recunoscut că a fost foarte bucuroasă atunci când a primit fotografiile și a dorit să le împărtășească și cu fanii de pe rețelele de socializare.

„Azi am primit aceste minunății de fotografii și n-a mai contat nimic altceva! Nu aveți idee cât de norocoasă mă simt. Iubirea este infinită!”, a fost mesajul transmis de Dana Rogoz pe Instagram.

Dana Rogoz l-a cunoscut pe soțul ei pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, Radu Dragomir fiind unul dintre regizorii acestuia. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă.

Dana Rogoz este foarte activă pe rețelele de socializare și postează zilnic imagini care surprind activitățile sale, dar și pe cele de familie, fotografiile cu cei doi copii ai actriței fiind preferatele fanilor.

În timp ce multe alte vedete, atât din lumea mondenă autohtonă, cât și din cea internațională, au ales să nu dezvăluie imagini cu chipul copiiilor lor, Dana Rogoz a decis încă de când aceștia aveau câteva luni să posteze fotografii cu ei.

Într-un interviu acordat recent, actrița a justificat decizia de a dezvălui fanilor imagini cu cei doi copii ai ei.

„Este o opțiune personală să postăm copiii. Eu am fost un copil expus de când eram mică. Știu cumva din propria experiență care ar fi niște limite sănătoase. Sigur că există lucruri pe care le poți scăpa de sub control, dar e greu din exterior să îți dai seama cum ar trebui să se întâmple lucrurile în familia mea, fiecare decide pentru el. Eu am fost și sunt o persoană publică de când eram mică, mi-era foarte greu să îi ascund. A fost decizia mea, luată cu Radu, bineînțeles”, a explicat Dana Rogoz, pentru CANCAN.RO.