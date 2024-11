Dana Rogoz, într-o nouă ipostază profesională. În ce proiect o înlocuiește actrița pe Amalia Enache: „Sunt fericită să duc mai departe această misiune”

Dana Rogoz s-a alăturat inițiativei Hope and Homes for Children pentru a sprijini copiii vulnerabili, preluând rolul de gazdă a podcastului „Cu inima la vedere”, continuând astfel munca începută de Amalia Enache în primele două sezoane. În acest nou format, Dana își invită oaspeții în autorulota sa, transformată într-un spațiu intim de confesiuni. Vor fi șapte episoade, iar discuțiile vor avea o abordare originală, construite ca un joc de tip boardgame.

Invitații vor trece prin patru categorii de întrebări: „Adevărat sau fals?”, „Umple golul…”, „Cel/cea mai…” și „Lasă-te surprins(ă)”, oferind răspunsuri care să contureze poveștile lor într-un mod sincer și captivant.

Prin acest podcast, Dana Rogoz își propune să abordeze subiecte emoționante despre visuri, vulnerabilitate și familie, toate pentru a sprijini copiii aflați în situații dificile – copii care au nevoie de o familie și de o copilărie reală.

„Sunt fericită să duc mai departe această misiune importantă, alături de Hope and Homes for Children, să mă aflu alături de invitați valoroși și să creăm împreună un spațiu sincer și empatic, dedicat copiilor și părinților din noi toți. Vom continua să descoperim împreună profunzimea relațiilor de familie și să găsim curajul de a visa și de a ne trăi emoțiile în mod autentic. Și, totul, din liniștea spațiului atât de drag mie: autorulota noastră”, a declarat Dana Rogoz.

Fundația Hope and Homes for Children România a sprijinit 43.400 de copii să rămână în siguranță alături de părinți sau de familia extinsă, evitând astfel riscul instituționalizării, prin intermediul Programului de Prevenire a Separării Copilului de Familie.

De la înființarea sa în 1998, fundația a contribuit la închiderea a 72 de centre de plasament și, prin colaborarea Hope and Homes for Children cu diverse organizații partenere, au fost create 128 de case familiale. Acestea au oferit o alternativă pentru 7.400 de copii scoși din orfelinate și au permis reintegrarea a 2.000 de copii în familiile naturale sau extinse.

În cadrul podcastului „Cu inima la vedere”, Amalia Enache a realizat 14 episoade care au ajuns la un public de peste două milioane de vizualizări. Primul episod din noul sezon găzduit de Dana Rogoz o are chiar pe Amalia Enache ca invitată, marcând o tranziție frumoasă în susținerea misiunii fundației.

Dana Rogoz și-a surprins admiratorii recent, după ce a postat câteva fotografii în care apare cu un look nou, purtând o perucă cu părul foarte scurt, în cadrul unui proiect cinematografic. Deși schimbarea a fost una temporară, reacțiile au apărut rapid, multe dintre acestea fiind negative. Actrița a dezvăluit că a primit numeroase comentarii critice, unele chiar jignitoare, care susțineau ideea că „femeile ar trebui să aibă părul lung”.

„Azi am început filmările pentru un nou lungmetraj. Am postat în stories câteva imagini cu look-ul meu pentru acest proiect. Nu vreți să știți câte mesaje de genul ‘Oribil, femeile trebuie să aibă părul lung!’ am primit. Mi-am adus aminte de mesajele pe care le-am primit și când m-am tuns pentru filmul MO. Aș vreau doar să vă amintesc că femeile pot avea părul scurt sau lung, adică îl pot avea fix cum își doresc ele. Și nu, nu sunt mai puțin femei. Ne aducem aminte de Audrey Hepburn, Mia Farrow sau Twiggy având părul scurt? Nu erau mai puțin femei, adevărat? Tare mult aș vrea să scăpăm de aceste stereotipuri, mai ales când mă gândesc la femeile care, din motive medicale, ajung să aibă părul așa”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.