Dana Rogoz a stârnit un val de reacții în online, după ce s-a afișat cu părul tuns scurt. Replica actriței: „Nu vreți să știți câte mesaje de genul”

Dana Rogoz și-a surprins admiratorii recent, după ce a postat câteva fotografii în care apare cu un look nou, purtând o perucă cu părul foarte scurt, în cadrul unui proiect cinematografic. Deși schimbarea a fost una temporară, reacțiile au apărut rapid, multe dintre acestea fiind negative. Actrița a dezvăluit că a primit numeroase comentarii critice, unele chiar jignitoare, care susțineau ideea că „femeile ar trebui să aibă părul lung”.

Aceasta nu este prima dată când Dana Rogoz a avut parte de astfel de reacții. Ea a reamintit că s-a confruntat cu mesaje similare și în trecut, când s-a tuns pentru un rol într-un alt film. Actrița a evidențiat faptul că stereotipurile legate de aspectul femeilor rămân adânc înrădăcinate și a exprimat speranța că societatea va evolua în această privință.

Dana Rogoz a vorbit, de asemenea, despre presiunea suplimentară pe care astfel de comentarii o pot pune pe femeile care, din cauze medicale, își pierd părul. Ea a subliniat că fiecare femeie ar trebui să aibă libertatea de a-și exprima personalitatea prin aspectul său, fără a fi judecată de cei din jur.

„Azi am început filmările pentru un nou lungmetraj. Am postat în stories câteva imagini cu look-ul meu pentru acest proiect. Nu vreți sa știți câte mesaje de genul ‘Oribil, femeile trebuie sa aibă părul lung!’ am primit. Mi-am adus aminte de mesajele pe care le-am primit și când m-am tuns pentru filmul MO. Aș vreau doar să vă amintesc că femeile pot avea părul scurt sau lung, adică îl pot avea fix cum își doresc ele. Și nu, nu sunt mai puțin femei. Ne aducem aminte de Audrey Hepburn, Mia Farrow sau Twiggy având părul scurt? Nu erau mai puțin femei, adevărat? Tare mult aș vrea să scăpăm de aceste stereotipuri, mai ales când ma gândesc la femeile care, din motive medicale, ajung să aibă părul așa”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.