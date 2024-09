Dana Rogoz, confesiuni emoționante pe rețelele de socializare. Ce a mărturisit actrița: „Exact așa am alergat toată viață”

Dana Rogoz este în lumina reflectoarelor de foarte multă vreme. Atunci când avea 3 ani, actrița a debutat în grupul Minisong, devenind celebră drept Abramburica, personaj din serialul TV Abracadabra. Unul dintre cele mai cunoscute proiecte din care a făcut parte și de care fanii își aduc aminte și astăzi este serialul românesc „La bloc”, care a fost difuzat de PRO TV din 2002 și până în 2007. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de soțul vedetei, Radu Dragomir, și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă.

În 2023, Dana Rogoz și-a făcut debutul în calitate de regizoare și scenaristă cu scurtmetrajul „La distanță”, în care protagonistele sunt interpretate de actrițele Mădălina Craiu și Andreea Vasile. Filmul ei a fost selectat în cadrul mai multor festivaluri importante de film, atât din România, cât și din străinătate, dar a obținut și o serie de premii.

Recent, cu ocazia unui premiu câștigat pentru activitatea din mediul online, Dana Rogoz și-a adus aminte de câteva perioade importante din viața ei și care și-au pus amprenta asupra parcursul ei în actorie. Actrița și-a început cariera de la o vârstă fragedă și a fost în distribuția unor producții serioase.

„Am avut mai întâi spectacol de teatru, apoi am fugit de la Metropolis la Gală, în rochie elegantă și pe tocuri, dar cărând după mine și o geantă uriașă, în care aveam schimburi, elemente de costum, farduri și altele de care avusesem nevoie peste zi. Și în timp ce stăteam în sală și urmăream ceremonia, cu bagajul acesta uriaș la picioare, mi-am adus aminte de toate bagajele pe care le-am avut sub băncile de la școală sau liceu. Erau bagaje cu haine de schimb, cu scenarii, cu pachetele de mâncare, cu vitamine. Erau bagaje pregătite cu grijă de mama, căci după școală eu aveam aproape în fiecare zi filmare. Și aveam nevoie să car multe după mine, căci unele filmări începeau ziua și se terminau a două zi. Chiar și profesorii își aduc aminte de faptul că, în afara ghiozdanului, eu mai aveam un bagaj la picioare”, a scris Dana Rogoz pe rețelele de socializare.

Dana Rogoz a mai mărturisit că se simte recunoascătoare că publicul a rămas alături de ea și i-a urmărit diferite etape ale vieții. Actrița a recunoscut că se află într-un punct în care își pune întrebări referitoare la reușitele de până acum și ceea ce își dorește pe mai departe să realizeze.

„Și exact cum am alergat aseară de la un spectacol la altul, exact așa am alergat toată viață. Eram Abramburica în școala generală, apoi prezentam vremea și începusem filmările pentru La Bloc în timpul liceului, apoi alte seriale în timpul facultății… și tot așa, mereu, alergând dintr-un loc în altul, cu ambiția că pot și cu speranța că le voi face pe toate cât mai bine posibil.

Iar aseară, fix cu o săptămână înainte de ziua mea, după un an foarte greu, într-un moment în care îmi puneam (și îmi pun încă) foarte multe întrebări legate de cine sunt și ce vreau de fapt în viitor, cine am ajuns să fiu, ce am reușit și ce nu din ce mi-am propus până la vârstă asta… exact într-un astfel de moment, eu am primit acest premiu ca pe un cadou. O confirmare că ceea ce fac în mediul online e văzut și apreciat. Iată că și după 30 de ani de când am devenit Abramburica, pare că nu v-ați plictisit încă de mine. Am crescut împreună și acesta cred că e un sentiment foarte frumos, unic în mediul online, care ne leagă într-un mod mult mai profund. Vă mulțumesc din suflet.”