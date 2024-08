Dana Rogoz, confesiuni despre viața de mamă. De ce a decis să posteze imagini cu cei doi copii pe rețelele de socializare: „Lucruri pe care le poți scăpa de sub control…”

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Dana Rogoz este foarte activă pe rețelele de socializare și postează zilnic imagini care surprind activitățile sale, dar și pe cele de familie, fotografiile cu cei doi copii ai actriței fiind preferatele fanilor.

În timp ce multe alte vedete, atât din lumea mondenă autohtonă, cât și din cea internațională, au ales să nu dezvăluie imagini cu chipul copiiilor lor, Dana Rogoz a decis încă de când aceștia aveau câteva luni să posteze fotografii cu ei.

Într-un interviu acordat recent, actrița a justificat decizia de a dezvălui fanilor imagini cu cei doi copii ai ei.

„Este o opțiune personală să postăm copiii. Eu am fost un copil expus de când eram mică. Știu cumva din propria experiență care ar fi niște limite sănătoase. Sigur că există lucruri pe care le poți scăpa de sub control, dar e greu din exterior să îți dai seama cum ar trebui să se întâmple lucrurile în familia mea, fiecare decide pentru el. Eu am fost și sunt o persoană publică de când eram mică, mi-era foarte greu să îi ascund. A fost decizia mea, luată cu Radu, bineînțeles”, a explicat Dana Rogoz, pentru CANCAN.RO.

Cu toate acestea, actrița și soțul ei au stabilit câteva reguli clare privind expunerea în mediul online a celor doi copii.

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au sărbătorit anul acesta 12 ani de căsătorie și 20 de când formează un cuplu.

Cu această ocazie, actrița a postat pe Instagram un mesaj emoționant pentru soțul ei.

„Azi sărbătorim Nunta de Mătase, adică aniversarea a 12 ani de la căsătorie. Bine, tot anul acesta, la finalul lunii mai, am împlinit și 20 de ani de relație! Așadar, 20 de ani de relație, dintre care 12 de căsnicie, în care am adunat enorm de multe amintiri frumoase. Și dacă tot facem calcule, mai mult de jumătate din viața mea am trăit-o alături de el!

Și ce frumoasă ne-am făcut viață asta împreună! N-a fost mereu ușor, dar ne-am sprijinit unul pe celălalt, am avut încredere unul în celălalt, cu multă iubire, admirație și respect. Ne-am simțit mereu mai puternici împreună, mai pregătiți, mai creativi, mai inspirați, mai curajoși, mai visători, mai buni împreună. Așa că azi am îmbrăcat din nou o rochie albă și am făcut rapid aceste fotografii, fie punând aparatul pe stativ, fie rugând copiii să ne fotografieze. Minunile acestea două, rodul iubirii noastre! Trec anii, trec dar trec împreună!”, a povestit Dana Rogoz.