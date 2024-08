Dana Rogoz a dezvăluit noi imagini inedite cu casa ei de la Viscri: „Azi ne-am trezit în rulota parcată în curtea casei”

Dana Rogoz își ține la curent fanii cu privire la stadiul în care se află acum casa pe care a cumpărat-o împreună cu soțul ei, Radu Dragomir, la Viscri. Momentan, proprietatea celor doi se află încă în stadiul de renovare, iar procesul fiind de lungă durată.

Cu toate că încă nu este totul gata, Dana Rogoz a împărtășit cu urmăritorii săi online câteva imagini din curtea casei de la Viscri. Renovările sunt încă în curs, însă familia actriței s-a bucurat din plin de clipe inedite în rulota parcată în fața casei. Totuși, Dana Rogoz i-a anunțat pe fani că locuința este aproape gata.

„Ieri am ajuns la Viscri și de atunci parcă timpul curge în alt ritm. Am fost pur și simplu emoționată când am văzut cum au avansat renovările. V-am mai zis că am găsit o echipă de meșteri extraordinari de muncitori și dedicați. O să fie un vis! E deja! Așa că azi ne-am trezit în rulota parcată în curtea casei (încă nu putem locui în casă, mai trebuie să avem puțină răbdare), iar apoi am luat micul dejun. Ne-am plimbat cu bicicleta („bicibuzul” pe care încăpem toți 4), am jucat badminton, apoi am mers către un magazin de antichități din jud. Harghita, de unde ne-am ales o sobă superbă de fontă pentru camera mică a copiilor. Mai e foarte puțin, dacă deja discutăm despre mobilă și baterii la baie, nu?”, a scris Dana Rogoz la postarea ei de pe Instagram.