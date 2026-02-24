Editorial fashion: Taedium

Inspirația nu apare dramatic, ea crește din cotidian, din momentele în care s-a săturat, este obosită sau așteaptă să se întâmple ceva. Plictiseala ei devine punctul de plecare pentru noi forme de expresie, modelând felul în care stă, se îmbracă și se simte. Transformă momentele liniștite în ceva vizual, ceva personal, ceva stilat.

Fotografii: Dragos Mitrofan

Stilist: Krystel-Jane Robinson

Model: Marie-Helene König (Elite Amsterdam)

Machiaj: Mascha Meyer

Coafură: Leanne van Niekerk

