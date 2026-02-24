Editorial fashion: Taedium

Plictiseala devine impulsul de a încerca ceva nou. Caruselul emoțional se transformă într-o scânteie pentru inițiative stilate.
Inspirația nu apare dramatic, ea crește din cotidian, din momentele în care s-a săturat, este obosită sau așteaptă să se întâmple ceva. Plictiseala ei devine punctul de plecare pentru noi forme de expresie, modelând felul în care stă, se îmbracă și se simte. Transformă momentele liniștite în ceva vizual, ceva personal, ceva stilat.
Fotografii: Dragos Mitrofan
Stilist: Krystel-Jane Robinson
Model: Marie-Helene König (Elite Amsterdam)
Machiaj: Mascha Meyer
Coafură: Leanne van Niekerk
