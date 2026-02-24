Soțul lui Emily Burghelea, accidentare în vacanță. Cum se simte acum Andrei: „Fix pe coastele rupte”

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, au ales să evadeze într-o vacanță exotică, în ciuda veștilor îngrijorătoare despre starea de sănătate a lui Andrei. Cu toate acestea, cuplul pare să fi adoptat filosofia „Carpe Diem”, încercând să se relaxeze și să lase grijile deoparte până la întoarcerea acasă. Totuși, se pare că problemele nu i-au ocolit nici în vacanță, iar cei doi au trecut din nou prin momente mai puțin plăcute.

Soțul lui Emily Burghelea, accidentare în vacanță

În imaginile împărtășite pe Instagram, Emily și Andrei au arătat fanilor cum s-au bucurat de sejurul lor într-o destinație tropicală, dar au dezvăluit și câteva peripeții neprevăzute.

Prima mare încercare a venit chiar în primele momente de relaxare, când cei doi au adormit pe șezlonguri și au fost „atacați” de soare. Din fericire, o maimuță i-a trezit la timp, prevenind o arsură serioasă. Emily a dezvăluit și că o „doare pielea” din cauza expunerii.

Însă, înainte de acest episod amuzant, Andrei a suferit o accidentare dureroasă după ce a căzut de pe bicicletă. Loviturile s-au concentrat exact pe coastele deja afectate anterior, iar impactul a lăsat urme vizibile pe corp. În momentele dificile, Emily a fost alături de el, oferindu-i sprijin și grijă.

„Am început bine, am căzut cu bicicleta fix pe coastele rupte și sunt julit cap coadă! @emilyburghelea mă îngrijește!” a povestit Andrei pe rețelele sociale.

Accidentul i-a provocat dureri intense, iar situația medicală a fost agravată de refuzul asigurărilor de a-l acoperi:

„Nu mă primește nicio asigurare, am riscul prea mare! Acum iar mă dor coastele de nu pot respira!”

Emily Burghelea, despre schimbările de când este mamă a trei copii

În luna octombrie a anului trecut, Emily Burghelea a devenit din nou mamă. Ea a născut cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora, cu care a publicat și primele imagini. Creatoarea de conținut și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru a treia oară. Ei mai au împreună doi copii, pe Amedea și pe Damian.

Emily Burghelea a devenit în toamna anului trecut mamă pentru a treia oară, o experiență pe care o trăiește cu mai multă încredere și asumare, după ce a trecut deja de două ori prin această călătorie a maternității.

Într-un interviu acordat recent, Emily Burghelea a vorbit despre schimbările din viața ei de când are trei copii, mărturisind că activitățile de cuplu au devenit mai rare dar mai interesante.

„Cred că unul dintre cele mai provocatoare, dar și amuzante momente pentru noi, ca și cuplu, a fost într-o seară în care ne-am propus, foarte ambițios, să avem „timp de cuplu' după ce adorm toți copiii. Planul suna minunat: cină liniștită, un film, discuții în tihnă… vis romantic, nu altceva! Doar că, în realitate, Elisabeta s-a trezit fix când am aprins luminile din bucătărie, Damian a venit după o oră să ne spună că îi este sete, iar Amedea a coborât să ne povestească ceva „foarte important despre viață' la 22:30. La un moment dat, stăteam amândoi pe hol, fiecare cu câte un copil în brațe, și ne-am privit cu un amestec de oboseală, râs și resemnare. În secunda aia, ne-am dat seama că acesta era, de fapt, „timpul nostru de cuplu' acum. Nu romantizat. Nu perfect. Dar profund real”, a povestit ea pentru VIVA!.

Foto: Instagram

