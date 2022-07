Alimente pe care nutriționiștii le consumă pentru a fi mereu în formă

Mai mult decât atât există și o listă de produse pe care nutriționiștii le consumă pentru a-și menține silueta și, mai jos, poți găsi câteva dintre ele.

Semințele de chia

Consumă semințe de chia ori de câte ori ai ocazia. Nu doar pentru că sunt bogate în proteine, fibre și grăsimi benefice organismului nostru, dar sunt și foarte ușor de adăugat în dieta noastră: în iaurt, în terci din fulgi de ovăz, smoothie-uri sau chiar și în diverse budinci. Pe lângă asta, cele trei componente extrem de importante ne fac să ne simțim sătui și pot fi o gustare rapidă și sănătoasă împreună cu un iaurt.

Kiwi

Mulți nutriționiști spun că acest fruct are potențialul unui fruct minune. Miezul de kiwi are în componență la fel de mult potasiu ca o banană de mărime medie și de trei ori mai multă vitamina C decât o portocală. Este unul dintre cele mai bogate fructe, datorită combinației sale de fibre, antioxidanți, vitamine și minerale. Nu doar că este extrem de hidratant datorită nivelului crescut de apă, dar are la fel de multe fibre precum o cană de terci de fulgi de ovăz.

Avocado

Acest fruct plin de potasiu și magneziu previne apariția cancerului și îți ține inima sănătoasă. Mănâncă cel puțin o jumătate de avocado pe zi, fie în smoothie-ul de dimineață, într-o salată, cu lipie sau pur și simplu scoate sâmburele, adaugă ulei de măsline în mijloc și puțină sare peste, puțin ardei roșu.

Iaurtul grecesc

Este bogat în proteine și, de cele mai multe ori, satisface și pofta de dulce. Mai mult decât atât, se pare că, dacă mănânci proteine pe timpul zilei, te ajută să îți menții alert sistemul imunitar. Poți adăuga și semințe de chia, afine, cireșe înghețate sau semințe de rodie – toate bogate în vitamine, minerale, fibre și antioxidanți.

Pepene roșu

Iubim pepenele roșu, mai ales vara. Este perfect pentru a-i reda corpului potasiu și este și foarte hidratant. Dacă nu vrei să-l mănânci simplu, îl poți face înghețată, dacă îl pui în blender și apoi la congelator. Ba chiar poți adăuga niște semințe de chia pentru a le imita pe cele de pepene și gata.

Salate

Salatele te ajută să îți menții silueta și o stare de sănătate optimă, așa că încearcă niște frunze de salată la fiecare masă. Ele sunt bogate în vitaminele B2, B3, B6, C, E, K, calciu, magneziu, cupru, fier, potasiu, antioxidanți și multe altele.

Smoothies

Smoothie-urile și sucurile naturale sunt perfecte pentru cei care sunt mereu pe drumuri, pentru că îți oferă sursa zilnică de vitamine și nutrienți. Ele sunt perfecte atât pentru cei care țin o dietă, dar și pentru cei care vor să se mențină sănătoși, pentru că le poți bea pe stomacul gol, iar vitaminele și minerale sunt absorbite rapid.

Brânza de vacă

Este bogată în proteine și săracă în zaharuri. Plus că are doar 100 de calorii per porție. Plină de vitamine și minerale, îți aduce o senzație de satietate de lungă durată și o poți adăuga foarte ușor în dieta ta zilnică. Sportivii iubesc acest aliment pentru că îi ajută să își mențină masa musculară, datorită nivelului ridicat de proteine pe care le are în componență. O poți servi sărată (cu roșii cherry, busuioc, piper) sau dulce (o poți adăuga în smoothie-urile tale). Totodată, adu-ți aminte să citești lista cu ingrediente de pe pachet: cu cât mai scurtă este lista, cu atât mai sănătos este alimentul.

