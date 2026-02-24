Ecaterina Ladin, adevărul despre conflictele cu soțul ei. Ce reproșuri primește: „Sunt semn că ne pasă”

Ecaterina Ladin vorbește cu sinceritate despre dinamica reală a vieții de cuplu, dincolo de imaginea luminoasă pe care publicul o vede pe scenă sau pe ecran. Actrița descrie o căsnicie firească, în care apar, inevitabil, diferențe de opinii, orgolii și mici tensiuni. Pentru ea, aceste momente nu sunt semne de slăbiciune, ci dovezi că relația este vie și implicată emoțional. Spune că echilibrul nu vine din perfecțiune, ci din disponibilitatea de a rămâne conectați, de a comunica și de a păstra umorul chiar și în situațiile delicate.

Ecaterina Ladin, despre tensiunile din cuplu

În viața de zi cu zi, familia se sprijină pe obiceiuri simple care creează stabilitate și apropiere. Timpul petrecut împreună, fără distrageri, este o prioritate, la fel ca tradițiile care îi adună pe toți în jurul acelorași experiențe. Actrița consideră că aceste ritualuri aparent mărunte au un rol esențial în consolidarea relației și în menținerea armoniei familiale. Chiar dacă mai apar neînțelegeri cu soțul ei, cu care este căsătorită de mai bine de un deceniu, reușesc să găsească echilibrul.

„Avem și noi micile noastre ritualuri, fără de care parcă nu ne-am găsi echilibrul. Nu e nimic sofisticat, dar contează mult. De exemplu, încercăm ca o dată pe săptămână să avem o seară doar pentru noi doi, fie că e un film acasă, fie că ieșim la o plimbare și bem un vin bun, în liniște. Contează să știm că avem acel timp al nostru, fără telefoane, fără agitație.Și mai avem un obicei care ne apropie mult de copii: în fiecare vară, stăm împreună, la mare, chiar dacă e haos, cu bagaje, drum și tot ce implică mutarea. A devenit o tradiție de familie, un punct fix care ne dă tuturor energie. Cred că aceste ritualuri mici țin familia unită mai mult decât orice plan mare.”, a spus ea pentru viva.ro.

În ceea ce privește momentele tensionate, actrița recunoaște că reproșurile fac parte din realitatea oricărei căsnicii. Diferențele de priorități sau perioadele aglomerate profesional pot genera nemulțumiri, însă ea consideră că aceste episoade pot întări relația atunci când sunt gestionate cu deschidere și dorința de a merge mai departe împreună.

„Normal că există reproșuri. Ar fi ciudat să nu fie. Eu, recunosc, îi mai spun soțului că petrece prea mult timp la pescărie și mai puțin cu noi. Iar el, la rândul lui, îmi reproșează că uneori sunt cu gândul la repetiții sau la filmări și parcă uit de restul. Dar știți ce? Cred că reproșurile astea sunt semn că ne pasă. Important e că, după ce ne spunem fiecare oful, găsim mereu calea să râdem sau să ne împăcăm. Nu există căsnicie fără mici scântei, dar tocmai ele te ajută să-ți amintești de ce sunteți împreună și cât de mult contează să vă ascultați unul pe altul.”, a mai spus vedeta.

Ecaterina Ladin, dezvăluiri despre serialul „Las Fierbinți'

Actrița a oferit recent detalii despre felul în care și-a construit personajul Dalida, pe care îl joacă în emblematicul serial Las Fierbinți., dar și despre ritualurile ei, care o ajută să iasă din rol și să revină la viața de zi cu zi.

„Dalida a intrat atât de adânc în viața mea încât, uneori, am simțit că se conturează o linie foarte subțire între ea și mine. Nu a fost vorba doar despre costume sau despre replici… lumea te vede altfel, iar tu începi să te vezi și tu puțin altfel. Cele mai grele momente au fost când oamenii îmi vorbeau doar ca Dalidei, când primeam sfaturi sau reproșuri adresate personajului, ca și când când mi-ar fi fost adresate mie. Acolo m-am întrebat: ‘Cine sunt eu dincolo de asta?’ Am avut noroc că am o ancoră uriașă: familia. Copiii mei m-au adus, imediat, înapoi în realitate. „Când cobor de pe platou şi intru în bucătărie, când mă cheamă „mama”, toate rolurile se reașază la locul lor. Am stabilit și niște limite clare: după filmări îmi iau 10-15 minute în care îmi scot costumul, dau jos machiajul, ascult o melodie pe care o iubesc sau vorbesc cu mama. Sunt ritualuri simple, dar eficiente. Pe plan profesional, am învățat să transform acea „pierdere” într-un câștig. Observ ce îmi dă personajul, iau ce e bun pentru mine (umor, empatie, curaj) și las la o parte ce mă obosește. Mă implic și în proiecte diferite, am mai multe tipuri de roluri sau activități care mă ajută să nu rămân blocată într-un singur tipar. Îmi amintesc mereu cine eram înainte de Dalida, fetița din curtea Teatrului Luceafărul. Și asta e suficient să nu mă pierd”, a povestit Ecaterina Ladin pentru VIVA!

