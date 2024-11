Ecaterina Ladin, actrița din Las Fierbinți, și soțul ei au împlinit 10 ani de căsnicie: „Am fugit în doi”

Cunoscută publicului larg ca Dalida din Las Fierbinți, Ecaterina Ladin este una dintre actrițele de succes ale momentului, iar viața ei personală este la fel de activă ca și cariera sa. La 40 de ani, Ecaterina este mama a trei copii – cel mai mic născut chiar la începutul acestui an, iar cel mai mare având acum 8 ani. Originară din Republica Moldova, actrița a marcat recent un moment special în familie, celebrând 10 ani de căsătorie alături de soțul ei.

Vedeta formează un cuplu alături de Laurențiu Ladin, un om de afaceri originar din Republica Moldova și mai au împreună doi băieți, Marcu și Petru. Cu ocazia aniversării de 10 ani de căsnicie, actrița a transmis un mesaj emoționant pentru partenerul ei de viață.

„De 10 ani căsătoriți religios! Am fugit în doi. Ziceam să mai stăm o zi, dar după discuția cu copiii noștri (a se vedea și ultima poză) nu mai avem răbdare să ajungem acasă.😂 Vă iubesc, cei patru băieți ai mei!❤️”, a transmis Ecaterina Ladin pe Instagram.

Ecaterina Ladin a vorbit deschis despre relația pe care o are cu soțul ei. Actrița din serialul „Las Fierbinți” a recunoscut că întâmpină dificultăți în ceea ce privește timpul pe care îl petrece doar cu partenerul ei de viață. Cu toate acestea, se bucură din plin de momentele în doi, atunci când apar.

„Uneori, suntem mulțumiți dacă am reușit să adormim unul lângă altul. (…) Am ajuns să avem momente doar pentru noi doi cu programare. Nu suntem un caz aparte. Știu cupluri care au doar un copil și sunt în aceeași situație. Cred că nu trebuie lăsată deoparte relația de cuplu, clar. Părinți fericiți = copii echilibrați. Însă, sunt situații și situații. Uneori, preferăm să dormim și să recuperăm nopțile nedormite de lângă cei mici. Alteori, ne ajunge să ne strângem în brațe și să știm că suntem acolo unul pentru altul, și asta e fantastic”, a spus Ecaterina Ladin pentru VIVA!

Ecaterina Ladin a mai dezvăluit și prin ce schimbări a trecut relația cu soțul ei după 10 ani de căsnicie. Relația lor se bazează pe respect, iubire și devotament, motiv pentru care cei doi au trecut peste problemele care apar în orice relație îndelungată.

„Cum spuneam, uneori nu e ușor. Pasiunea de acum 10 ani s-a transformat în timp. Este la un nivel superior, mai matur, în care ne înțelegem nevoile, spațiul, dorințele. Am dat dovadă, amândoi, pe parcursul relației noastre de mult devotament și iubire necondiționată și am reușit să ne menținem un echilibru în viața de cuplu. Rar ne certăm, dar când o facem, preferăm să nu fie și copiii prezenți. Nu știu dacă alții fac asta, dar preferăm varianta prin mesaje, mai ales că, în condițiile joburilor noastre, suntem destul de mult timp plecați de acasă. În plus, situațiile în care ne ciondănim sunt legate de copii. Dacă sunt ei cuminți, suntem și noi liniștiți”, a completat actrița pentru sursa citată.