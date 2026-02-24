Anca Țurcașiu, complet nemachiată. Cum arată vedeta, la 55 de ani, cu tenul natural

Anca Țurcașiu a dezvăluit cum îi arată tenul complet natural și nemachiat la vârsta de 55 de ani.

Anca Țurcașiu
Anca Țurcașiu petrece o perioadă îndelungată de vacanță în Thailanda alături de partenerul ei, Călin Șerban. Pentru cei doi, escapadele în această destinație tropicală au devenit deja o obișnuință, mai ales în sezonul rece. În fiecare iarnă aleg să lase în urmă temperaturile scăzute din România și să se bucure de peisaje exotice, plaje scăldate în soare și atmosferă de vacanță.

Anca Țurcașiu, nemachiată în vacanță

Călătoriile în zone cu climă caldă par să joace un rol important în stilul lor de viață, oferindu-le ocazia să se desprindă de agitația zilnică și de ritmul solicitant al activităților profesionale. Destinații precum Thailanda le permit să îmbine relaxarea cu activități precum sporturile acvatice, plimbările în natură și explorarea bucătăriei locale. În același timp, astfel de experiențe devin un prilej de apropiere și de consolidare a relației, prin momente petrecute împreună departe de rutina obișnuită.

În actuala vacanță, artista a ales să apară în imagini complet naturală, fără machiaj și fără coafuri elaborate. Fotografiile publicate pe rețelele sociale au atras rapid reacții din partea admiratorilor, care au remarcat aspectul ei relaxat și aspectul sănătos al pielii. Aproape de vârsta de 56 de ani, vedeta transmite un mesaj de asumare și încredere, punând accent pe naturalețe și autenticitate.

„No make-up, no hair. În vacanța asta, chiar am învățat să mă iubesc pe mine, așa cum sunt, naturală, să nu pun preț decât pe a petrece fiecare zi cât mai frumos cu putință și cred că lecția asta despre iubire de sine e cea mai importantă de pe pământ”, a spus Anca Țurcașiu.

Destinația asiatică nu este o noutate pentru cuplu. De-a lungul timpului, cei doi au vizitat mai multe regiuni din Thailanda, unde s-au intersectat și cu alte vedete din România. Printre acestea se numără și Laura Cosoi, care a ales la rândul ei această țară pentru vacanțe. Întâlnirile ocazionale în diverse locuri turistice au oferit momente speciale și imagini distribuite ulterior în mediul online.

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, au ales să pună pauză iernii aspre din România și să-și mute, temporar, viața într-un colț exotic al lumii. Cei doi au plecat pentru aproximativ două luni în Thailanda, unde au decis să experimenteze un stil de viață mai simplu, mai cald și, surprinzător, mult mai accesibil. Pasiunea comună pentru călătorii îi face și mai apopiați, fiind unul dintre secretele unui cuplu reușit.

Cât costă traiul lor în Thailanda

Artista a vorbit deschis despre această schimbare și despre cum arată zilele lor departe de casă. Spune că ideea a venit natural, din dorința de a scăpa de frig și de a se bucura de un ritm mai relaxat. Thailanda i-a convins rapid nu doar prin climă, ci și prin costurile mici, care le permit să trăiască confortabil fără cheltuieli mari.

„Viața aici are un farmec aparte. Cel mai important este că reușim să ‘fentăm două luni de iarnă, de frig. Costurile pentru traiul în Thailanda sunt extrem de mici”, a explicat solista, pentru click.ro.

În ceea ce privește cazarea, Anca Țurcașiu a oferit detalii concrete. Ea și Călin Șerban au ales spații simple, dar curate și bine poziționate, aproape de plajă, care să le ofere strictul necesar.

„Noi alegem cazări care costă 100 lei pe noapte de persoană, cu strict necesarul de confort, aproape de plajă, aer condiționat, apă caldă, tv, terasă”.

Nici mesele zilnice nu le afectează bugetul. Din contră, artista spune că mâncarea este una dintre cele mai plăcute surprize, atât ca varietate, cât și ca preț. „Mâncarea, două mese pe zi, consistente, nu costă mai mult de 60 lei pe zi”, a precizat ea.

Foto: Instagram

