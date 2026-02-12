Anca Țurcașiu dezvăluie secretul relației cu partenerul ei. Cum o ajută Călin Șerban: „N-am încetat să cred că viața merge mai departe”

În 2022, Anca Țurcașiu a anunțat că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani, și alături de care are și un băiat, pe nume Radu. Artista și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste alături de Călin Șerban, cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România. Partenerul artistei a mai fost căsătorit și are trei fiice.

Anca Țurcașiu, despre secretul relației cu partenerul ei

Anca Țurcașiu este mai fericită ca niciodată de când formează un cuplu alături de Călin Șerban. Artista și-a regăsit liniștea, împlinirea și echilibrul după ce a trecut printr-un divorț dureros. Cântăreața a făcut confesiuni despre relația lor.

„Eu am greșit poate că n-am făcut mai devreme asta. Ți-e frică de schimbare și o faci atunci când ajunge cuțitul la os, așa cum am făcut eu. Și la 50 de ani poate am fost un pic cam târziu, dar niciodată n-am încetat să cred că viața merge mai departe și că pot să găsesc persoana alături de care să-mi găsesc fericirea, dragostea. Am crezut cu ardoare în asta. Nu m-am lăsat nicio secundă copleșită de depresii sau de disperarea singurătății. M-am culcat în fiecare seară cu gândul pozitiv, am ales să gândesc pozitiv și să cred că mi se va întâmpla și mie, că merit Marea Dragoste și că trebuie să vină. Și a venit după doi ani”, a spus Anca Țurcașiu pentru cancan.ro.

De asemenea, Anca Țurcașiu are și câteva sfaturi prețioase pentru femeile care sunt în căutarea dragostei adevărate.

„I-aș spune exact ce am spus mai devreme: că trebuie să creadă cu pasiune, cu ardoare, că își va găsi fericirea. Să se poziționeze în Univers ca și cum este deja alături de cineva care o iubește. A gândi pozitiv și a avea credință cred că este cel mai important lucru pe lumea asta, indiferent de absolut orice. Niciodată nu este prea târziu. Niciodată să nu spui „niciodată.”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, declarații despre relație

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au vorbit acum ceva timp la TV despre povestea lor de dragoste. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, inițial fiind prieteni apropiați.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin”, a spus Anca Țurcașiu în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au o legătură foarte strânsă, iar cei doi locuiesc împreună, fie la Brașov, de unde este partenerul artistei, fie în București.

„El face foarte multe sporturi extreme. A fost sportiv toată viața. Avem foarte multe lucruri în comun. Când am început relația, am realizat că și mâncăm la fel, suntem amândoi vegetarieni. Niciodată nu ne-am gândit că ar putea să fie altceva între noi, în afară de o relație de prietenie… Apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. E prietenul meu de o viață. Trec anii foarte repede și vrem să profităm cât mai mult. Orice femeie care trece prin așa ceva vrea să fie iubită, mângâiată, apreciată. Simte că trece timpul în defavoarea ei. Este normal să gândești așa. Ne ajutăm și ne sprijinim foarte mult și avem foarte multe pasiuni în comun. Și avem timp să călătorim, să plecăm peste tot în lumea asta… Contează foarte mult. Suntem într-un moment al vieții… Ne-am întâlnit într-un moment propice, putem să facem multe lucruri împreună”, a precizat Anca Țurcașiu.

Foto: Arhiva ELLE

