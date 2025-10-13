Anca Țurcașiu, imagini adorabile alături de nepoata ei. Cum a surprins-o artista pe Zoe: „Cea mai fericită…”

Anca Țurcașiu a devenit bunică pentru prima dată la jumătatea lunii iunie a anului trecut, după ce Andreea, soția fiului ei, Radu, a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Zoe.

Anca Țurcașiu, imagini adorabile cu nepoata ei, Zoe

Anca Țurcașiu este în culmea fericirii de fiecare dată când petrece timp cu nepoata ei. Recent, artista a mers în parc alături de micuța Zoe și a surprins-o în cadre adorabile.

Rolul de bunică este rolul meu preferat!

Pe care nu-l joc, ÎL TRĂIESC!

E cel care mă face cea mai fericită!

Anca Țurcașiu împărtășește adesea imagini cu nepoțica ei, fiind foarte entuziasmată de rolul de bunică.

„Nu pot să descriu în cuvinte cât de mult înseamnă timpul petrecut cu Radu și cu Zoe…

Câtă iubire poate exista în noi…

Azi, Zoe a împlinit 10 luni.

Primele 10 luni de iubire nemăsurată din restul vieților noastre pentru ea.

Vă îmbrățișez! Seară frumoasă!

Timpul petrecut cu cei pe care-i iubim e cel mai valoros!!!”, a scris ea recent pe Instagram.

În 2022, Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, și-a unit destinul cu iubita lui la Biserica Sfântul Elefterie, la câteva luni după cununia civilă. Radu și soția lui, Andreea, au avut parte de o ceremonie de vis, la care au fost prezenți doar membrii familiei și prietenii apropiați.

Când vine vorba despre familie, Anca Țurcașiu este dedicată complet și se bucură enorm că fiul ei are o căsnicie frumoasă și și-a găsit fericirea alături de Andreea. Artista a precizat faptul că nu intervine cu sfaturi în ceea ce privește viața fiului ei, Radu.

„Am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună”, a povestit Anca Țurcașiu pentru VIVA!.

Cum se înțeleg fiul Ancăi Țurcașiu și partenerul ei de viață, Călin Șerban

În 2022, Anca Țurcașiu a anunțat că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani, și alături de care are și un băiat, pe nume Radu. Artista și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste cu Călin Șerban, cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, inițial fiind prieteni apropiați.

Anca Țurcașiu trăiește o perioadă plină de armonie, atât în plan personal, cât și în cel familial. Într-un interviu acordat acum ceva timp, artista a vorbit deschis despre dinamica frumoasă din familia ei, dezvăluind cât de bine se înțeleg fiul ei, Radu, și partenerul ei de viață, Călin.

„Sunt o mamă iubitoare, calmă, afectuoasă, jucăușă. Sunt și cea mai bună prietenă. Călin și fiul meu se înțeleg minunat, mai ales că îl știe dintotdeauna pe Radu, acum și cu Zoe, cu nepoțica, petrecem foarte mult timp împreună. Suntem foarte fericiți”, a spus Anca Țurcașiu pentru Wowbiz.

