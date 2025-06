Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, anunț important privind relația lor: „E mai mult decât orice verighetă”

După ce viața i-a pus la încercare prin despărțiri dureroase, Anca Țurcașiu a găsit din nou echilibrul emoțional alături de un om din trecutul ei: Călin Șerban, un vechi prieten care i-a devenit partener de viață. Relația lor, consolidată în ultimul an și jumătate, este acum mai puternică decât oricând.

Prezenți la un eveniment monden, cei doi au vorbit despre evoluția relației lor și despre pasul semnificativ pe care l-au făcut împreună. Cei doi au făcut un anunț inedit și și-au luat fanii prin surprindere.

Anca Țurcașiu crede că reîntâlnirea lor nu a fost întâmplătoare, ci un gest al destinului. Astfel, ea și partenerul ei au dorit să marcheze acest lucru printr-un gest special.

În locul unei ceremonii tradiționale, cei doi au ales un gest profund și simbolic pentru a-și întări legătura: un tatuaj identic, la încheietura mâinii, care le poartă numele combinate.

La rândul său, Călin Șerban a completat cu semnificația aparte pe care o dă acestui simbol permanent: „Am făcut mai mult decât o nuntă. Sunt niște caractere tribale, scrie Alcalin.”

Recent, Anca Țurcașiu a împlinit vârsta de 55 de ani. Cu ocazia zilei sale de naștere, Călin Șerban i-a pregătit o experiență memorabilă, pe care Anca a povestit-o cu entuziasm. Cu aceeași siluetă impecabilă și o atitudine senină, artista spune că noul început i-a adus nu doar iubire, ci și o altă mare bucurie: rolul de bunică. Micuța Zoe, nepoțica sa, împlinește în curând un an.

„Mulțumesc! N-am furat startul, că tot anul am fost bronzată, dacă tot am fost plecată prin țări calde. Tocmai m-am întors din Egipt acum, a fost ziua mea și am fost într-o vacanță foarte frumoasă acolo. Așa că e normal dacă stai la soare și dacă și întreții lucrul ăsta cu niște creme, fără să te duci la solar.”, a declarat vedeta într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO.

Surpriza oferită de Călin Șerban a fost o escapadă romantică într-un resort din Egipt, unde atmosfera vibrantă și atenția la detalii au transformat aniversarea într-un moment de poveste.

„Păi cu vacanța asta, în primul rând. Și, în al doilea rând, am fost într-un hotel foarte frumos, adults only, cu un fel de club așa era, cu muzică de dimineață până noaptea non-stop, cu petreceri până la trei dimineață. Am dansat mult acolo și am avut un vibe așa de party. Nici n-am ieșit din resort de când am ajuns până când am plecat, pentru că în permanență ei organizau tot felul de activități minunate și speciale. Și cu masa pe malul mării. Chiar a fost o surpriză foarte mare și foarte frumoasă, pentru că nu eram decât noi. Toată lumea era în resort și eram doar noi doi pe o plajă întinsă, pustie, nimeni nu era. A fost superb!”