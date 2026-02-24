Selena Gomez își petrece vacanța cu prietenii în Los Cabos. Cum arată artista în costum de baie

Selena Gomez se află într-o vacanță în Los Cabos alături de prieteni și a fost surprinsă la plajă într-un costum de baie roz.

Selena Gomez își petrece vacanța cu prietenii în Los Cabos. Cum arată artista în costum de baie

Selena Gomez și prietenele ei par vor doar să se distreze la plajă. Fondatoarea Rare Beauty s-a bucurat de vremea însorită din Los Cabos, Mexic, sâmbătă, alături de prietenele sale, printre care și actrița din The Vampire Diaries, Nina Dobrev.

Selena Gomez, surprinsă în costum de baie la plajă

În fotografiile publicate online, Selena Gomez, de 33 de ani, poartă un costum de baie întreg, roz, în timp ce se relaxează pe plajă la complexul de lux de cinci stele Las Ventanas al Paraíso. Fosta vedetă Disney Channel a purtat și o pălărie de paie cu boruri largi și ochelari de soare negri, supradimensionați, pentru a se proteja de razele puternice ale soarelui.

La un moment dat, grupul s-a urcat la bordul unui iaht, iar unele dintre fete, inclusiv Dobrev, 37 de ani, au sărit de pe ambarcațiunea de lux.

Fosta vedetă a serialului Degrassi: The Next Generation a purtat un bikini negru pentru plimbarea cu iahtul.

Între timp, Gomez a avut pe ea o rochie lejeră albă peste costumul de baie roz atunci când s-a aflat pe iaht. Gomez a mai fost în vacanță în Cabo în august, când s-a relaxat în mod similar pe un iaht alături de prieteni.

Pentru acea escapadă, Gomez a purtat un costum de baie întreg, negru, care îi evidenția șoldurile.

Detalii de la nunta cu Benny Blanco

Gomez a oferit, de asemenea, o privire din culisele petrecerii sale de burlăciță pe Instagram, unde a distribuit mai multe fotografii în care purta ținute cu tematica „Bride”,înainte de nuntă. O lună mai târziu, interpreta piesei Same Old Love s-a căsătorit cu Benny Blanco la Sea Crest Nursery din Santa Barbara.

Ținutele mirilor au fost ambele de la Ralph Lauren.

Gomez a purtat o rochie din satin, cu decolteu halter, realizată la comandă și drapată manual, cu broderii, în timp ce Blanco a optat pentru un smoking clasic negru cu papion.

Printre invitați s-au numărat cea mai bună prietenă a lui Gomez, Taylor Swift, precum și colegii ei din Only Murders in the Building, Martin Short, Steve Martin și Paul Rudd. Au mai participat Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park și colega lui Gomez din Wizards of Waverly Place, Jennifer Stone.

„La eveniment, toată lumea s-a destins și i-a sărbătorit până târziu în noapte. Atmosfera a fost extrem de distractivă”, a declarat o sursă pentru People, adăugând că cei doi „străluceau toată noaptea” și „nu se puteau opri din zâmbit”.

Selena Gomez și producătorul muzical și-au confirmat logodna pe 11 decembrie 2024.

Au început să se întâlnească la mijlocul anului 2023, dar și-au păstrat relația privată timp de câteva luni înainte de a o face publică.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

foto: Arhiva ELLE

