Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Cum arată cele două rochii de mireasă purtate de vedetă

După doi ani de relație, cântăreața și actrița Selena Gomez, în vârstă de 33 de ani, și producătorul muzical, Benny Blanco, de 37 de ani, și-au unit destinele sâmbătă, 27 septembrie, în California.

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit

Selena a făcut publică vestea pe Instagram, postând o serie de fotografii și clipuri de la ceremonie, alături de mesajul simplu: „9.27.25”. În imagini, proaspeții soți apar îmbrățișați, ținându-se de mână și bucurându-se de moment. O fotografie surprinde buchetul miresei, alcătuit din flori albe, iar alta scoate în evidență verighetele strălucitoare. Într-un cadru emoționant, Gomez stă pe podea în timp ce Blanco își sprijină capul în poala ei, iar într-un alt clip artista îi aranjează papionul și îl sărută.

Pentru acest eveniment, amândoi au ales ținute Ralph Lauren. Selena a purtat o rochie elegantă, cu bust tip halter, detalii florale și un spate spectaculos, iar Benny un smoking clasic, negru, cu papion. Alte fotografii îi arată pe cei doi îmbrățișați pe canapea, Selena Gomez purtând o a doua rochie de mireasă superbă, și pe proaspeții căsătoriți ținându-se de mână și etalându-și verighetele.

„M-am căsătorit cu o prințesă Disney în viața reală”, a scris Blanco în descrierea fotografiei.

Înainte de nuntă, vedeta și-a făcut petrecerea burlăcițelor în Cabo San Lucas, Mexic, alături de prietene, unde a fost surprinsă dansând și relaxându-se pe un iaht de lux, pe 23 august. Blanco a sărbătorit în Las Vegas, unde s-a bucurat de o cină cu caviar, momente de relaxare la spa și o noapte într-un club, după cum a relatat revista PEOPLE.

Pregătirile pentru marele eveniment au fost pline de detalii amuzante. Într-o apariție la emisiunea The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la începutul lui septembrie, Selena a dezvăluit actorul și colegul ei din Only Murders in the Building, Martin Short, urma să fie „purtătorul inelului”. Acesta, alături de Steve Martin, a glumit că au „cadoul perfect de nuntă”. Actorul David Henrie, fost coleg al Selenei din Wizards of Waverly Place, a confirmat că va fi prezent, iar Nicky Hilton a dezvăluit că sora ei, Paris Hilton, se află pe lista invitaților.

În martie, Selena și Benny povesteau la emisiunea Today că își doresc o ceremonie „destul de relaxată”, iar singura cerință specială era să aibă murături. În aprilie, în podcastul Table Manners, Blanco a spus că vrea ca bucătarul evreu Jake Cohen să pregătească tradiționala pâine challah: „Asta e tot ce mă interesează. Face cea mai bună challah pe care am mâncat-o vreodată.” Selena a mărturisit atunci că s-ar putea să renunțe la dansul mirilor, considerându-l „puțin stânjenitor”, însă a lăsat deschisă ideea unui dans special cu bunicul ei matern, pentru a-l include într-un moment pe care acesta nu l-a trăit la nunta mamei ei.

Vedeta a vorbit și despre desertul preferat pentru nuntă: „fursecuri și sos gravy”, după rețeta bunicii ei, pe care îl consideră „cel mai bun desert”. Logodna a fost anunțată în decembrie 2024, când Selena a postat fotografii de la o cerere în căsătorie romantică, tip picnic, cu mâncarea ei fast-food favorită, Taco Bell, și a arătat inelul cu diamant tăiat marquise. „Forever begins now..” („Veșnicia începe acum..”), a scris ea, iar Benny a comentat: „hei, așteptați … asta e soția mea.”

Relația lor a început în iunie 2023, la câțiva ani după colaborarea pentru piesa „I Can’t Get Enough” (2019), dar a devenit publică abia în decembrie 2023, când Selena a confirmat pe Instagram: „El este absolut totul pentru inima mea.' De atunci, cei doi au apărut împreună la numeroase evenimente, inclusiv la Globurile de Aur 2024 și la gala Primetime Emmy. În august, artista a mărturisit într-un interviu că „nu a fost niciodată mai sigură de ceva” și că este extrem de fericită că îl va lua de soț pe Blanco.

Selena a declarat în februarie 2024 pentru New Music Daily: „Cred că este foarte important să întâlnești pe cineva care te respectă. Este minunat să ai pe cineva care înțelege lumea în care trăiesc. Mă simt în siguranță și este o experiență extraordinară.” Benny a împărtășit aceleași sentimente în The Howard Stern Show: „Când mă uit la ea… nu îmi pot imagina o lume mai bună decât asta. Toată lumea mi-a spus că atunci când îți întâlnești cel mai bun prieten, știi. Ea este, cu adevărat, cel mai bun prieten al meu.”

