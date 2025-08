Selena Gomez, detalii inedite despre nunta cu Benny Blanco. Ce desert neobișnuit își dorește pentru marele eveniment

Selena Gomez a vorbit recent despre planurile de nuntă cu logodnicul ei, Benny Blanco, dezvăluind preferințele lor culinare neobișnuite și detalii intime despre relația lor. Declarațiile au fost făcute într-un interviu publicat de brand-ul său, Rare Beauty, pe 25 iulie, și completate în podcastul Therapuss with Jake Shane, difuzat pe 10 iulie.

Artista în vârstă de 33 de ani a mărturisit că nu își dorește un tort tradițional de mari dimensiuni la nuntă.

Mai mult, Selena Gomez a surprins cu o alegere deloc convențională pentru un astfel de eveniment.

Chiar dacă discuțiile despre meniu au început, cuplul nu a intrat încă în etapa de planificare propriu-zisă. Benny Blanco a explicat, în cadrul podcastului Therapuss, că programul încărcat i-a împiedicat să se ocupe de organizare.

„Ne-am logodit și apoi am filmat videoclipuri pentru albumul nostru, apoi au fost sărbătorile, și imediat după ele a început promovarea proiectelor noastre. Apoi ea a plecat să filmeze serialul Only Murders [in the Building], ne-am revăzut, am petrecut o săptămână împreună, iar apoi a urmat din nou promovarea, și eu am început să scriu o altă carte.”