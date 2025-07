Fiica lui Steve Jobs, Eve, s-a căsătorit cu olimpicul Harry Charles. Nunta fastuoasă a costat peste 6 milioane de dolari

Eve Jobs, fiica în vârstă de 27 de ani a regretatului cofondator Apple, Steve Jobs, și a filantroapei Laurene Powell Jobs, s-a căsătorit cu călărețul olimpic britanic Harry Charles, de 26 de ani, într-o ceremonie spectaculoasă organizată în satul englezesc Great Tew, comitatul Oxfordshire.

Cei doi și-au rostit jurămintele în biserica St Michaels and All Angels, într-o ceremonie elegantă în care invitații au purtat rochii de seară și ținute black tie, potrivit Daily Mail. Printre cele nouă domnișoare de onoare s-a aflat și Jessica Springsteen, fiica legendarului muzician Bruce Springsteen, toate purtând rochii cocktail din satin roșu.

Mireasa a ajuns la biserică pe un drum privat, cu o întârziere de aproximativ 30 de minute, iar la 45 de minute de la sosire, cei doi au spus „da.” După ceremonie, cuplul a părăsit biserica într-un Mercedes de lux, îndreptându-se spre petrecerea de seară.

The daughter of Steve Jobs, Apples co-founder, and her fiancé, an Olympic showjumper, held their wedding in a medieval church and reception in nearby Estelle Manor https://t.co/SSLxGcaKuU