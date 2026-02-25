10 trilogii faimoase care nu au captivat deloc publicul

Aceste trilogii au sfârșit prin a primi comentarii negative și critici usturătoare.

  de  Braslasu Iulia
1. Blade
Câteva trilogii au pornit cu multă exaltare și pasiune, dar, din păcate, ceva nu a rezonat cu publicul, care nu a tăcut și le-a taxat. 

1. Blade

Cu fiecare lansare din trilogia Blade, se poate observa un interes tot mai scăzut pentru aceste proiect. De la nivelul scenariului, regiei și până la interpretare, parcă nimeni implicat nu mai e dornic să ducă filmele până la capăt. Blade (1998), Blade II (2002) și Blade: Trinity (2004) au inclus în distribuție nume precum Wesley Snipes, Norman Reedus, Kris Kristofferson, Parker Posey, Jessica Biel și Ryan Reynolds.

2. Star Wars

The Force AwakensThe Last Jedi și The Rise of Skywalker, parte din trilogia continuării Star Wars, puteau să primească mult mai multe aprecieri, dar nu a fost cazul. Pentru că s-au schimbat scenariștii și regizorii filmelor, acestea și-au pierdut coerența și direcția comună. Există momente de acțiune bine structurate, dar nu încât să fascineze atât de mult publicul. 

3. Ant-Man

Filmele Ant-Man (2015), Ant-Man and the Wasp (2018) și Ant-Man and the Wasp: Quantumania nu au fost printre cele mai strălucite din Universul Cinematografic al Marvel Studios. Povestea cu supereroi nu a adus nimic nou în acest univers deja cunoscut de public, iar al doilea și al treilea film nu sunt deloc grozave. Iar distribuția formată din nume precum Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas și Michelle Pfeiffer nu a salvat acest eșec. 

4. Tron

Primul film din seria Tron a fost lansat în 1982, în timp ce continuarea, Tron: Legacy, la distanță de 28 de ani. Al treilea, Tron: Ares, s-a lansat în 2025, iar faptul că au apărut la distanțe atât de mari a contribuit la scăderea interesului publicului. Mulți nu au mai fost dornici să vadă filmele, cu toate că primul a inclus efecte speciale demne de admirat. În Tron: Ares, rolul principal l-a avut solistul trupei Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, o alegere controversată, având în vedere că el conduce un cult bizar, iar în trecut a fost acuzat de abuzuri sexuale.

5. The Hangover

Pentru mulți, The Hangover a fost considerată una dintre cele mai bune francize de comedie, dar, au existat și voci care au fost nemulțumite de mai multe aspecte, printre care remarcile nepotrivite și comentariile homofobe. Dincolo de chimia vizibilă între Bradley Cooper, Zach Galifianakis și Ed Helms, filmele din trilogie nu au excelat la nivel de scenariu și execuție finală. Trebuie menționat, totuși, că cele trei filme The Hangover au încasat peste 1 miliard de dolari la box office.

6. Meet the Parents

Filmele Meet the Parents (2000), Meet the Fockers (2004) și Little Fockers (2010) cu Ben Stiller și Robert De Niro în rolurile protagoniștilor au fost criticate. Cele trei comedii au pus accentul pe presiunile create de familie, neînțelegerile între membrii ei și construirea individualității dincolo de toate așteptările sociale. Rezultatul a fos dezastruos, cu replici greu de urmărit și glume puerile. Cu toate astea, o parte din public a gustat și aceste comedii, pentru că franciza a obținut peste 1 miliard de dolari la box office.

7. The Hobbit

Trilogia The Hobbit a pornit cu mult avânt odată cu primul său film, The Hobbit: An Unexpected Journey. Regizorul Peter Jackson își propusese să dea o altă față operelor semnate de J.R.R. Tolkien. Dacă prima parte a avut parte de atenție din partea publicului, a doua și a treia sunt considerate plictisitoare și lipsite de orice fel de dinamism.

8. The Kissing Booth

Comediile romantice The Kissing Booth au fost lansate între 2018 și 2021 și pornesc de la romanul lui Beth Reekles, publicat prima dată pe Wattpad. Avându-i pe Joey King, Joel Courtney și Jacob Elordi în rolurile principale, filmele surprind o poveste adolescentină complicată între o fată și fratele mai mare al celui mai bun prieten al ei. Criticile la adresa acestei trilogii s-au axat pe faptul că povestea e ridicolă și că a irosit potențialul actorilor din distribuție.

9. Hanzo the Razor

În filmele din trilogia Hanzo the Razor este vorba despre Hanzo Itami, un ofițer care apelează la metode nepotrivite pentru a-și găsi și pedepsi potențialii criminali și cei care comit ilegalități și abuzuri. Cele trei pelicule expun pe ecrane un grad de violență ridicat și extrem de greu de privit și de digerat. 

10. Trilogia anime Godzilla

Filmele anime Godzilla nu au fost deloc pe placul multor fani. Cele trei pelicule din trilogie, Godzilla: Planet of the Monsters (2017), Godzilla: City on the Edge of Battle (2018) și Godzilla: The Planet Eater (2018), au fost aspru criticate pentru acțiunile mult prea exagerate. Povestea unei confruntări între rasa umană și Godzilla părea promițătoare inițial, însă execuția a lăsat de dorit. Acțiunea nu a putut compensa personajele lipsite de o creionare coerentă a personalității lor. 

