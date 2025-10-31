Airyn De Niro, fiica transgender a lui Robert De Niro, dezvăluiri oneste despre relația cu actorul: „Este un tată extraordinar”

Airyn De Niro, fiica actorului Robert De Niro și a actriței Toukie Smith, a vorbit deschis despre susținerea pe care a primit-o din partea tatălui său după ce a făcut public faptul că este transgender. Într-un interviu acordat publicației Them, tânăra în vârstă de 30 de ani a mărturisit că Robert De Niro a fost alături de ea în fiecare moment al procesului.

„Sprijinul din partea lui a fost neîntrerupt și sunt atât de recunoscătoare”, a declarat Airyn De Niro, într-un material care completează interviul oferit aceleiași publicații în luna aprilie.

Airyn De Niro a povestit că tatăl ei în vârstă de 82 de ani se bucură enorm pentru relația pe care o are:

„Mi-a spus cât de fericit este pentru mine, pentru că am un iubit minunat, pe care l-a cunoscut, și mi-a zis: «Ai pe cineva care te iubește pentru ceea ce ești și nu trebuie să te schimbi pentru nimeni»”.

Cei doi au participat recent și la o ședință de terapie împreună, unde au discutat despre tranziția ei.

„A spus: „Nu există altceva de făcut decât să-ți accepți copilul pentru ceea ce este și pentru drumul pe care alege să meargă în viață”, a povestit Airyn De Niro pentru Them. „Este un tată extraordinar și, dincolo de asta, acceptă oamenii din toate categoriile și mediile.”

Despre atitudinea tatălui său, Airyn De Niro a mai spus că, la „venerabila lui vârstă”, De Niro „nici măcar nu ridică ștacheta foarte sus; pur și simplu așa ar trebui să fie normalul”.

Robert De Niro are șapte copii, iar Airyn și fratele ei geamăn, Julian, sunt din relația cu actrița Toukie Smith. Cel mai tânăr dintre copii, Gia, s-a născut în aprilie 2023, din relația actorului cu partenera sa actuală, Tiffany Chen.

Într-o declarație oferită publicației PEOPLE în luna iunie, actorul a reafirmat dragostea și sprijinul față de fiica sa.

„Am iubit-o și am sprijinit-o pe Airyn și înainte de tranziție, iar acum o iubesc și o sprijin ca pe fiica mea”. De Niro a adăugat atunci: „Nu înțeleg de ce e un subiect atât de mare… Îmi iubesc toți copiii”.

În același interviu pentru Them, Airyn a vorbit și despre cum a început să-și exploreze stilul personal, inclusiv latura gotică, chiar înainte de Halloween.

„Este foarte vindecător să experimentezi lumi, comunități, estetici și stiluri vestimentare într-un corp în care ți-ai dorit mereu să fii, dar nu ai fost până acum”, a spus ea.

Tânăra a vorbit și despre pasiunea pentru muzică, mărturisind că „singurele persoane care m-au auzit cântând sunt mama, tata, sora mea și Ariana Grande”.

Cele două s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, iar recent au reluat legătura în timp ce artista filma comedia Focker-in-Law, alături de Robert De Niro și Ben Stiller.

„I-am trimis un mic clip în care cântam, iar ea a fost atât de drăguță”, a spus Airyn despre Ariana Grande. „Mi-a oferit un plus de încredere”.

Robert De Niro, dezvăluiri rare despre creșterea celor șapte copii ai săi

Robert De Niro a vorbit recent despre ce consideră a fi cea mai importantă regulă pe care părinții ar trebui să o urmeze atunci când vine vorba de creșterea copiilor.

„Principala grijă este să îți susții copiii”, a declarat Robert De Niro pentru Entertainment Tonight. „Atât timp cât nu își fac rău, nu fac nimic distructiv sau de genul acesta, trebuie să îi susții. Punct”.

Actorul a adăugat: „Chiar dacă nu ești de acord sau nu crezi în ce fac ei… trebuie să îi susții. Și ei trebuie să știe că îi susții. Mereu”.

În același interviu pentru Entertainment Tonight, Robert De Niro a vorbit și despre fiica sa Gia, pe care o are împreună cu Tiffany Chen, în vârstă de 45 de ani.

„Este bucurie pură. Acum are doi ani, iar pe măsură ce cresc, știi cum e… Dar e mereu minunat. Pură bucurie, ce pot să spun?”.

Această declarație vine după ce actorul a recunoscut că nu mai schimbă scutecele fiicei sale.

„Nu, nu, dar obișnuiam”, a declarat el pentru The Sunday Times în ianuarie. „Îmi petrec diminețile uitându-mă cu ea la Miss Rachel și îi dau biberonul”.

Foto: Hepta, Instagram

