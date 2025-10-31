Airyn De Niro, fiica transgender a lui Robert De Niro, dezvăluiri oneste despre relația cu actorul: „Este un tată extraordinar”

Airyn De Niro, fiica transgender a actorului Robert De Niro, vorbește deschis despre sprijinul necondiționat primit din partea tatălui ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Airyn De Niro, fiica transgender a lui Robert De Niro, dezvăluiri oneste despre relația cu actorul: "Este un tată extraordinar"

Airyn De Niro, fiica actorului Robert De Niro și a actriței Toukie Smith, a vorbit deschis despre susținerea pe care a primit-o din partea tatălui său după ce a făcut public faptul că este transgender. Într-un interviu acordat publicației Them, tânăra în vârstă de 30 de ani a mărturisit că Robert De Niro a fost alături de ea în fiecare moment al procesului.

„Sprijinul din partea lui a fost neîntrerupt și sunt atât de recunoscătoare”, a declarat Airyn De Niro, într-un material care completează interviul oferit aceleiași publicații în luna aprilie.

Airyn De Niro a povestit că tatăl ei în vârstă de 82 de ani se bucură enorm pentru relația pe care o are:

„Mi-a spus cât de fericit este pentru mine, pentru că am un iubit minunat, pe care l-a cunoscut, și mi-a zis: «Ai pe cineva care te iubește pentru ceea ce ești și nu trebuie să te schimbi pentru nimeni»”.

Cei doi au participat recent și la o ședință de terapie împreună, unde au discutat despre tranziția ei.

„A spus: „Nu există altceva de făcut decât să-ți accepți copilul pentru ceea ce este și pentru drumul pe care alege să meargă în viață”, a povestit Airyn De Niro pentru Them. „Este un tată extraordinar și, dincolo de asta, acceptă oamenii din toate categoriile și mediile.”

Despre atitudinea tatălui său, Airyn De Niro a mai spus că, la „venerabila lui vârstă”, De Niro „nici măcar nu ridică ștacheta foarte sus; pur și simplu așa ar trebui să fie normalul”.

Robert De Niro are șapte copii, iar Airyn și fratele ei geamăn, Julian, sunt din relația cu actrița Toukie Smith. Cel mai tânăr dintre copii, Gia, s-a născut în aprilie 2023, din relația actorului cu partenera sa actuală, Tiffany Chen.

Într-o declarație oferită publicației PEOPLE în luna iunie, actorul a reafirmat dragostea și sprijinul față de fiica sa.

„Am iubit-o și am sprijinit-o pe Airyn și înainte de tranziție, iar acum o iubesc și o sprijin ca pe fiica mea”. De Niro a adăugat atunci: „Nu înțeleg de ce e un subiect atât de mare… Îmi iubesc toți copiii”.

În același interviu pentru Them, Airyn a vorbit și despre cum a început să-și exploreze stilul personal, inclusiv latura gotică, chiar înainte de Halloween.

„Este foarte vindecător să experimentezi lumi, comunități, estetici și stiluri vestimentare într-un corp în care ți-ai dorit mereu să fii, dar nu ai fost până acum”, a spus ea.

Tânăra a vorbit și despre pasiunea pentru muzică, mărturisind că „singurele persoane care m-au auzit cântând sunt mama, tata, sora mea și Ariana Grande”.

Cele două s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, iar recent au reluat legătura în timp ce artista filma comedia Focker-in-Law, alături de Robert De Niro și Ben Stiller.

„I-am trimis un mic clip în care cântam, iar ea a fost atât de drăguță”, a spus Airyn despre Ariana Grande. „Mi-a oferit un plus de încredere”.

Robert De Niro, dezvăluiri rare despre creșterea celor șapte copii ai săi

Robert De Niro a vorbit recent despre ce consideră a fi cea mai importantă regulă pe care părinții ar trebui să o urmeze atunci când vine vorba de creșterea copiilor.

„Principala grijă este să îți susții copiii”, a declarat Robert De Niro pentru Entertainment Tonight. „Atât timp cât nu își fac rău, nu fac nimic distructiv sau de genul acesta, trebuie să îi susții. Punct”.

Actorul a adăugat: „Chiar dacă nu ești de acord sau nu crezi în ce fac ei… trebuie să îi susții. Și ei trebuie să știe că îi susții. Mereu”.

În același interviu pentru Entertainment Tonight, Robert De Niro a vorbit și despre fiica sa Gia, pe care o are împreună cu Tiffany Chen, în vârstă de 45 de ani.

„Este bucurie pură. Acum are doi ani, iar pe măsură ce cresc, știi cum e… Dar e mereu minunat. Pură bucurie, ce pot să spun?”.

Această declarație vine după ce actorul a recunoscut că nu mai schimbă scutecele fiicei sale.

„Nu, nu, dar obișnuiam”, a declarat el pentru The Sunday Times în ianuarie. „Îmi petrec diminețile uitându-mă cu ea la Miss Rachel și îi dau biberonul”.

Citește și:
Bătălia juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pentru domeniul Château Miraval continuă. Actorul aduce noi acuzații în proces

Foto: Hepta, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Esca, mesaj special pentru tatăl ei. Prezentatoarea TV i-a sărbătorit ziua de naștere: "Ultimele luni l-au cam pus la încercare"
People
Andreea Esca, mesaj special pentru tatăl ei. Prezentatoarea TV i-a sărbătorit ziua de naștere: "Ultimele luni l-au cam pus la încercare"
Motivul pentru care Ana De Armas ar fi pus capăt relației cu Tom Cruise, deși păreau foarte îndrăgostiți
People
Motivul pentru care Ana De Armas ar fi pus capăt relației cu Tom Cruise, deși păreau foarte îndrăgostiți
Dana Rogoz dezvăluie noi imagini cu locuința de la Viscri. Cum au avansat lucrările la casă: "Suntem într-un alt șantier"
People
Dana Rogoz dezvăluie noi imagini cu locuința de la Viscri. Cum au avansat lucrările la casă: "Suntem într-un alt șantier"
Anca Dinicu, emoționată la tăierea moțului fiului ei. Alegerea micuțului Radu a surprins pe toată lumea
People
Anca Dinicu, emoționată la tăierea moțului fiului ei. Alegerea micuțului Radu a surprins pe toată lumea
Gina Chirilă, mesaj dureros după divorțul de Bogdan Vlădău: "Iubirea adevărată nu vine cu manipulare, frică sau jocuri de putere"
People
Gina Chirilă, mesaj dureros după divorțul de Bogdan Vlădău: "Iubirea adevărată nu vine cu manipulare, frică sau jocuri de putere"
Câți bani ar fi primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru participarea la Asia Express 2025
People
Câți bani ar fi primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru participarea la Asia Express 2025
Libertatea
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Ce pensie are Elena Merișoreanu în anul 2025: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?”
Ce pensie are Elena Merișoreanu în anul 2025: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Dacă nu facem această reașezare, până la sfârșitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane!”
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Dacă nu facem această reașezare, până la sfârșitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane!”
Cine e femeia cu care se iubește Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. E superbă, iar ei au doi copii împreună, dar nu sunt căsătoriți! Ce s-a mai aflat despre relația lor
Cine e femeia cu care se iubește Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. E superbă, iar ei au doi copii împreună, dar nu sunt căsătoriți! Ce s-a mai aflat despre relația lor
catine.ro
5 zodii cu cel mai bun horoscop pe 1 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii cu cel mai bun horoscop pe 1 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Moșii de toamnă în 2025. Tradiții, obiceiuri și rugăciuni
Moșii de toamnă în 2025. Tradiții, obiceiuri și rugăciuni
Cum recunoşti semnele de răceală şi când este momentul să mergi la medic
Cum recunoşti semnele de răceală şi când este momentul să mergi la medic
Mai multe din people
Prințul William și Kate Middleton, victorie în instanță împotriva revistei Paris Match, după publicarea unor fotografii intime de familie
Prințul William și Kate Middleton, victorie în instanță împotriva revistei Paris Match, după publicarea unor fotografii intime de familie
People

Prințul William și Kate Middleton au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match, după publicarea unor fotografii din vacanța lor de familie.

+ Mai multe
Cum se menține Loredana Groza într-o formă fizică și psihică excelentă: "Mă ajută enorm"
Cum se menține Loredana Groza într-o formă fizică și psihică excelentă: "Mă ajută enorm"
People

Loredana Groza a dezvăluit cum se menține mereu într-o formă fizică și psihică excelentă, pe fondul unui program solicitant.

+ Mai multe
Hugh Jackman și Sutton Foster, prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness
Hugh Jackman și Sutton Foster, prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness
People

Hugh Jackman și Sutton Foster au apărut pentru prima dată împreună pe covorul roșu, la Los Angeles.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC