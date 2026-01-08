Evangeline Lilly povestește despre leziunea cerebrală gravă suferită la câteva luni după ce s-a accidentat

La câteva luni după ce a povestit că a căzut cu fața într-o stâncă, Evangeline Lilly a dezvăluit că accidentul i-a provocat și leziuni cerebrale.

Noi detalii despre starea ei de sănătate

„Verdictul e clar… am leziuni cerebrale din cauza traumatismului cranian (TBI). Plăcut să știu că declinul meu cognitiv nu se datorează doar perimenopauzei, deranjant să realizez cât de greu va fi să încerc să corectez aceste deficiențe. Mulțumesc tuturor pentru că întrebați mereu, pentru grija voastră și pentru rugăciunile continue”, a scris Evangeline Lilly într-o postare pe Instagram.

Într-un videoclip publicat alături de postare, actrița din „Hobbit” în vârstă de 46 de ani a declarat că intră în „noul an, anul calului, cu vești proaste despre comoția ei”.

Evangeline Lilly a explicat că rezultatele scanărilor au arătat că „aproape fiecare zonă a creierului ei funcționează la capacitate redusă”.

„Am leziuni cerebrale cauzate de TBI și, posibil, de alți factori care intervin”, a completat ea.

Vedeta din „Ant-Man and the Wasp” a spus că munca ei de acum este „să ajungă cu doctorii la baza problemei și apoi să se apuce de treaba grea de a o repara, lucru pe care nu-l așteaptă cu nerăbdare pentru că simte că munca grea e tot ce face acum. Dar e în regulă”.

Actrița a suferit o accidentare gravă

Actrița din „Lost”, care și-a anunțat retragerea din actorie în iunie 2024, și-a arătat răni sângerânde suferite după ce leșinase pe o plajă stâncoasă în mai.

„Am leșinat pe plajă. Și am căzut cu fața într-o stâncă”, scria ea într-un eseu pe Substack, însoțit de fotografii cu nasul, gura și bărbia vânătate și tăiate.

În imaginile grafice, se vedea că Evangeline Lilly și-a dislocat un dinte frontal.

Evangeline Lilly a povestit că a leșinat din nou în drum spre spital și că personalul medical „a acționat imediat”, fiind însă „mai preocupat să afle cauza leșinului decât să coase rana provocată de stâncă. „Nu veți găsi nimic”, le-ar fi spus ea, cu voce amețită.

„Am avut episoade de leșin și de pierdere a conștienței încă din copilărie”, a continuat actrița în eseu. „Doctorii m-au testat pentru epilepsie când eram mică, apoi au ajuns la concluzia că ar fi hipoglicemie (fără teste suplimentare)”.

Pe măsură ce a crescut și au apărut alte probleme de sănătate, Evangeline Lilly a simțit că ipoteza hipoglicemiei nu explica situația.

În cele din urmă, a ajuns la concluzia că „sufletul ei tânjește să se întoarcă. Că atunci când e prea mult, când durerea devine insuportabilă, stresul copleșitor, idealismul frânt zdrobitor, sufletul meu părăsește corpul și se întoarce la spiritul pur”. Actrița a spus că nu este singura persoană cu episoade de pierdere a conștienței care nu au explicații medicale.

„Asistenta care m-a îngrijit în spital mi-a spus că majoritatea pacienților cu această problemă nu primesc niciodată un răspuns medical clar pentru leșinurile lor. Nici prin monitorizare cardiacă, glucoză sau analize de sânge. Trebuie doar să trăiască cu misterul necunoașterii”, a explicat Lilly.

Actrița a numit diagnosticul ei „non-medical” drept „o invitație frumoasă” de a explora posibilitatea că există „mai mult de simțit în necunoaștere”.

Foto: Instagram

