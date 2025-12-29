Corina Caragea, despre primele emisiuni live la PRO TV: „Niciodată nu îmi trecuse prin cap…”

Corina Caragea sărbătorește două decenii de carieră la PRO TV, unde a devenit una dintre cele mai îndrăgite și respectate prezentatoare de știri sportive.

Primii pași la PRO TV și provocările carierei

Într-un interviu recent pentru revista VIVA!, vedeta a rememorat momentele emoționante de la începuturile sale în televiziune, când a primit oferta de a se alătura postului și cum s-a adaptat treptat la noul mediu profesional.

Corina Caragea a subliniat sprijinul pe care l-a primit de la colegul său Mihai Dedu în primele luni la PRO TV, considerându-l esențial pentru acomodarea sa într-un nou ritm de lucru. Profesionalismul și pasiunea pentru meserie au făcut ca ea să devină rapid o prezență de referință în televiziune.

„Nici mie nu îmi vine să cred. Parcă am clipit de două ori și au trecut cei 20 de ani. Eu prezentam de câteva luni la o televiziune de știri și apelul venit dinspre PRO TV am crezut că e o glumă. Am amânat jumătate de an. Am rumegat bine decizia, eram și foarte atașată de vechii colegi, iar PRO TV mi se părea oricum o pălărie prea mare și îndepărtată. Niciodată nu îmi trecuse prin cap să ajung acolo. Nu știu să fi fost un casting. Cel puțin eu nu știu. Chiar înainte cu câteva zile de a veni la PRO TV, am avut un accident de mașină și primii pași în PRO TV au fost… în cârje. Apropo de adaptare – câteva luni au fost doar în redacție și, în toamnă, am început ușor, ușor. Șase luni dimineața, apoi weekend, apoi prime time. Mi se părea ciudat că nu alternez cu teren, cum eram obișnuită, aveam multe live-uri, căci eram la o televiziune de știri, iar aici alternam cu o săptămână de redacție, ceea ce mi se părea prea liniștit.”

Ea a amintit și de emoțiile primei ediții pe care a prezentat-o la PRO TV: „A fost cât un secol. Am dat câteva bâlbe. Eram tare emoționată și, ca să maschez ce simțeam, aveam un zâmbet larg înghețat pe față.”

Înainte de a lucra în televiziune, Corina Caragea a fost model pentru prezentări de modă și alte proiecte. Timp de trei luni, a fost și balerină în cadrul celebrei emisiuni „Surprize, surprize.' Ulterior, a prins un post la o televiziune de știri, unde a și plecat imediat

„Am absolvit două facultăți care s-au îmbinat perfect între ele, dar și cu domeniul în care lucrez: Facultatea de Jurnalism și Facultatea de Comunicare, relații publice și publicitate. Ambele în cadrul Universității București. Sunt norocoasă să fi intrat în lumea televiziunii de la 19 ani. Înainte mi-am câștigat banii din modelling, făceam prezentări de modă, reclame, videoclipuri și figurație în filme, iar o scurtă perioadă am fost balerină la emisiunea ‘Surprize, Surprize'”, a spus Corina Caragea pentru libertatea.ro.

Corina Caragea a dezvăluit și ce anume și-a achiziționat din primii ei bani.

„Da, o pereche de blugi! De toți banii câștigați dintr-o reclamă.”

