Ce principii a urmat Andreea Marin în educația fiicei sale, Violeta: „Oare de ce spune nu?”

Andreea Marin a vorbit recent despre unul dintre principiile de bază de la care nu s-a abătut niciodată în relația cu fiica ei, Violeta. Vedeta a mărturisit că, dincolo de iubirea necondiționată, a considerat esențial să impună limite clare, care să o ajute pe adolescentă să se formeze armonios și să devină un adult echilibrat.

Andreea Marin, despre educația Violetei

La 18 ani, Violeta studiază la o universitate de prestigiu din Statele Unite și se remarcă prin ambiție și maturitate, lucruri care, spune Andreea Marin, nu sunt întâmplătoare. Vedeta este o mamă împlinită și nu ezită să recunoască faptul că educația a jucat un rol fundamental în parcursul fiicei sale.

Pentru Andreea Marin, disciplina nu a însemnat rigiditate, ci un set de reguli și valori menite să o protejeze pe Violeta și să o ajute să înțeleagă diferența dintre dorințe de moment și alegeri bune pe termen lung. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a aplicat constant a fost curajul de a spune „nu” atunci când a simțit că o decizie nu era în beneficiul fiicei ei.

Vedeta a explicat că nu a vrut să fie doar o mamă care impune reguli, ci și un om care dialoghează, argumentează și oferă sprijin emoțional. De fiecare dată, a încercat să-i explice Violetei motivele din spatele refuzurilor, pentru ca adolescenta să învețe să gândească singură și să-și asume alegerile.

„Iubirea e necondiționată, dar asta nu înseamnă că îți voi spune Da la orice. Te iubesc, dar uneori îți voi spune ‘Nu’. Când o să îți spun ‘Nu, ai încredere că nu îți spun’, nu doar ca să mă împotrivesc ție, ai încredere că mama știe mai mult decât știi tu. Și dacă știe mai mult, întreab-o: ‘Mamă, de ce spui nu?’ Dacă tu ai încredere că mama are o motivație puternică și că ea îți vrea binele mereu, atunci nu te vei mai necăji că ți se spune Nu. Ci doar te vei întreba: ‘Oare de ce spune nu?'”, a povestit Andreea Marin în podcastul „Celebru și Părinte”.

Această abordare pare să fi dat roade. Violeta vorbește cu recunoștință despre felul în care a fost crescută și despre sprijinul constant primit atât din partea mamei, cât și a tatălui ei, Ștefan Bănică.

Cum s-a schimbat relația lor

Andreea Marin s-a împăcat cu greu cu ideea că va fi departe de fiica ei. Însă, vedeta știe că Violeta a luat alegerea corectă pentru dezvoltarea ei și că în America va avea parte de o mulțime de oportunități profesionale, dar și de un sistem de învățământ adaptat nevoilor educaționale actuale.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Marin a mărturisit că îi este greu fără fiica ei, însă aceasta va reveni în România când va avea vacanța de iarnă.

„Greu, sincer. Foarte greu. Dar ne iubim și iubirea topește distanțele și va veni în vacanță în scurt timp, o aștept. (…) Acum, în iarnă. E o vacanță destul de lunguță”, a povestit vedeta pentru VIVA!

Foto: Arhiva ELLE

