Jennifer Garner, dezvăluiri oneste despre divorțul de Ben Affleck: „A fost greu”

Jennifer Garner a vorbit deschis despre divorțul de Ben Affleck și despre cum s-a schimbat dinamica familiei lor după separare.

Jennifer Garner a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei personală, oferind detalii rare despre divorțul de Ben Affleck și despre modul în care această experiență i-a schimbat perspectiva asupra familiei și relațiilor.

Într-un interviu acordat revistei Marie Claire UK, actrița în vârstă de 53 de ani a rememorat despărțirea din 2015 de Ben Affleck, după zece ani de căsnicie, subliniind că dificultatea reală nu a fost expunerea publică, ci impactul emoțional al destrămării familiei.

„Trebuie să fii lucid în legătură cu ce poți și ce nu poți gestiona, iar eu nu puteam gestiona ce era acolo, în exterior. Dar ce era acolo”, a spus Garner, făcând un gest spre depărtare, „nu era lucrul greu. Greu era faptul în sine. Destrămarea unei familii, asta a fost greu. Pierderea unui parteneriat adevărat și a unei prietenii, asta a fost greu”.

În interviul pentru Marie Claire UK, Jennifer Garner a vorbit despre viața ei din prezent, dar și despre revenirea pe micile ecrane, odată cu cel de-al doilea sezon al serialului The Last Thing He Told Me, produs de Apple TV+. Actrița a explicat că, după despărțirea intens mediatizată de Affleck, cu care are trei copii, Violet Anne, Seraphina Rose și Samuel, a simțit nevoia să se apropie mai mult de oamenii din jurul ei.

„Fac un efort mare și conștient să-mi văd oamenii cât de des pot, pentru că asta contează”, a declarat ea. „Acolo se află reziliența ta: în relațiile tale și în oamenii care te duc mai departe”.

Jennifer Garner și Ben Affleck s-au separat în 2015, iar divorțul a fost finalizat oficial în 2018. Deși ambii și-au continuat viețile personale, cei doi au rămas implicați activ în creșterea copiilor lor. Potrivit Marie Claire, actrița a vorbit și despre modul în care rolul de părinte s-a schimbat pe măsură ce copiii au crescut.

„Sunt pur și simplu atât de cool!”, a spus ea despre Violet Anne, în vârstă de 20 de ani, Seraphina Rose, de 17 ani, și Samuel, de 13 ani. „Parenting-ul s-a schimbat acum. E mai mult despre a fi părinte cu un buton pe gură… Trebuie să-i lași să crească și să-și facă propriile alegeri. Nu mai ai control”.

În prezent, Jennifer Garner are o relație cu omul de afaceri John Miller. Cu toate acestea, co-parentingul alături de Affleck, în condițiile unei expuneri publice constante, rămâne o provocare. Actrița a descris această dinamică drept una dintre cele mai dificile experiențe pentru ea și familia sa.

„A fost cel mai greu lucru. Nu greu în sensul larg al lucrurilor dificile din lume, dar complicat pentru mine și complicat pentru familia mea”.

Potrivit PEOPLE, o sursă apropiată actorului a declarat că Ben Affleck a petrecut sărbătorile de Crăciun alături de Jennifer Garner și copiii lor, continuând o tradiție de familie începută de Ziua Recunoștinței.

„La fel cum au petrecut Ziua Recunoștinței împreună, Ben este invitat să petreacă și Crăciunul cu Jen și copiii”, a spus sursa. „Au pur și simplu o rutină frumoasă acum, care funcționează pentru toată lumea”.

Un apropiat al fostului cuplu a declarat recent pentru PEOPLE că cei doi „se înțeleg bine și se susțin reciproc”, adăugând că „Ben se simte bine și rămâne concentrat pe muncă, pe sănătatea lui și pe copiii săi”, la mai bine de zece ani de la separare.

„Jen este cea mai mare susținătoare a lui. Le-a luat ani să ajungă în acest punct, dar Jen nu a renunțat niciodată la el”, a mai spus sursa. „Acum totul este prietenos și centrat pe copii”.

Ben Affleck, declarații rare despre relația cu Jennifer Garner

Ben Affleck a vorbit recent despre familia lui, făcând un comentariu rar la adresa fostei sale soții, Jennifer Garner. Actorul, prezent la premiera filmului Kiss of the Spider Woman din New York, a menționat-o pe Garner în timp ce vorbea cu afecțiune despre cei trei copii ai lor.

„Nu aș putea fi mai mândru de copiii mei, nici nu pot să vă explic”, a declarat Affleck pentru Access Hollywood.

Despre Violet, fiica sa cea mare, care a atras recent atenția publicului după un discurs susținut la sediul ONU privind nevoia de măsuri post-COVID, actorul din Gone Girl a spus: „[Violet] seamănă cu mama ei. Este spectaculoasă”.

În continuare, Ben Affleck a subliniat echilibrul și înțelegerea care există între el și fosta sa parteneră. „Sunt foarte norocos că am un partener grozav și niște copii minunați. Ei sunt bucuria vieții mele și mă simt foarte, foarte norocos. Mă fac fericit în fiecare zi”.

