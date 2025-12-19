Ben Affleck, invitat să petreacă sărbătorile de iarnă alături de fosta sa soție, Jennifer Garner, și copiii lor. Ce au dezvăluit apropiații fostului cuplu

Ben Affleck și Jennifer Garner ar putea petrece din nou sărbătorile împreună, alături de cei trei copii ai lor.

Ben Affleck, invitat să petreacă sărbătorile de iarnă alături de fosta sa soție, Jennifer Garner, și copiii lor. Ce au dezvăluit apropiații fostului cuplu

Ben Affleck și Jennifer Garner ar putea petrece din nou sărbătorile de iarnă împreună, într-un cadru de familie, alături de cei trei copii ai lor. Potrivit People, actorul a fost invitat să sărbătorească Crăciunul alături de fosta sa soție și de copii, continuând o tradiție de familie pe care cei doi o păstrează de mai mulți ani.

O sursă apropiată celor doi a declarat pentru People că Ben Affleck, în vârstă de 53 de ani, va petrece Crăciunul alături de Jennifer Garner, tot în vârstă de 53 de ani, și de copiii lor: Samuel, Seraphina Rose și Violet Anne.

„Așa cum au petrecut împreună Ziua Recunoștinței, Ben este invitat să sărbătorească și Crăciunul alături de Jen și copii”, a spus sursa. „Au acum o rutină frumoasă, care funcționează pentru toată lumea”.

Potrivit aceleiași surse, actorul este foarte prezent în viața copiilor săi și petrece mult timp în casa lui Jennifer Garner.

„Petrece mult timp la casa lui Jen și este mereu prezent pentru copiii lui. Îi face pe toți fericiți. Jen încă se întâlnește cu John”, a mai precizat aceasta pentru People.

Nu este pentru prima dată când cei doi foști soți petrec sărbătorile împreună. Conform People, Ben Affleck și Jennifer Garner au sărbătorit și Ziua Recunoștinței alături de familie, în Los Angeles.

„La fel ca anul trecut, Jen a organizat Ziua Recunoștinței la ea acasă. Ben și mama lui au fost prezenți”, a declarat o sursă apropiată actriței.

Aceeași sursă a subliniat rolul central pe care Jennifer Garner îl are în menținerea acestor tradiții de familie: „Jen face totul foarte special. Este un bucătar excelent. Îi place să aibă toată familia împreună. Ben este mereu bine venit la ea acasă”.

Ben Affleck și Jennifer Garner s-au despărțit în 2015, după zece ani de căsnicie, divorțul fiind finalizat oficial trei ani mai târziu. De atunci, ambii și-au refăcut viețile personale. Actrița din 13 Going on 30 se află într-o relație cu CEO-ul John Miller din 2018, în timp ce Affleck a fost căsătorit timp de doi ani cu Jennifer Lopez, până la depunerea actelor de divorț în august 2024.

Un apropiat al fostului cuplu a declarat recent pentru People că cei doi „se înțeleg bine și se susțin reciproc”, adăugând că „Ben se simte bine și rămâne concentrat pe muncă, pe sănătatea lui și pe copiii săi”, la mai bine de zece ani de la separare.

„Jen este cea mai mare susținătoare a lui. Le-a luat ani să ajungă în acest punct, dar Jen nu a renunțat niciodată la el”, a mai spus sursa. „Acum totul este prietenos și centrat pe copii”.

Ben Affleck, declarații rare despre relația cu Jennifer Garner

Ben Affleck a vorbit recent despre familia lui, făcând un comentariu rar la adresa fostei sale soții, Jennifer Garner. Actorul, prezent la premiera filmului Kiss of the Spider Woman din New York, a menționat-o pe Garner în timp ce vorbea cu afecțiune despre cei trei copii ai lor: Violet, 19 ani, Seraphina, 16 ani, și Samuel, 13 ani.

„Nu aș putea fi mai mândru de copiii mei, nici nu pot să vă explic”, a declarat Affleck pentru Access Hollywood.

Despre Violet, fiica sa cea mare, care a atras recent atenția publicului după un discurs susținut la sediul ONU privind nevoia de măsuri post-COVID, actorul din Gone Girl a spus: „[Violet] seamănă cu mama ei. Este spectaculoasă”.

În continuare, Ben Affleck a subliniat echilibrul și înțelegerea care există între el și fosta sa parteneră.

„Sunt foarte norocos că am un partener grozav și niște copii minunați. Ei sunt bucuria vieții mele și mă simt foarte, foarte norocos. Mă fac fericit în fiecare zi”.

Foto: Arhiva ELLE

