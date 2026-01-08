Ștefan Bănică, ipostază rară alături de fiul lui, Alexandru. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva: „Tati, hai că poți!”

Ștefan Bănică a lăsat pentru câteva clipe scena și luminile reflectoarelor și a intrat într-un rol care, se pare, îi vine la fel de bine: cel de tată implicat și distractiv. Artistul a fost surprins într-un moment de familie rar, petrecut pe pârtie, alături de fiul său cel mic, Alexandru. Imaginile, publicate de Lavinia Pîrva, au cucerit rapid internetul și au oferit publicului o perspectivă sinceră asupra vieții sale departe de concerte și platouri TV.

Ștefan Bănică, imagini adorabile cu fiul lui, Alexandru

În clipul postat la Insta Stories, Ștefan Bănică și Alexandru apar pe sanie, bucurându-se de zăpadă ca doi copii. Fără filtre, fără, doar o scenă simplă de iarnă, în care se simte legătura dintre tată și fiu. Lavinia Pîrva a însoțit imaginile de mesajul „Tati, hai că poți”, detaliu care a stârnit și mai multă emoție în rândul celor care le-au văzut. Internauții au reacționat imediat, apreciind naturalețea momentului și faptul că artistul, cunoscut pentru discreția sa, a lăsat publicul să vadă o frântură din intimitatea familiei.

Nu este pentru prima dată când Ștefan Bănică vorbește cu sinceritate despre copiii săi. În urmă cu câteva luni, invitat într-un podcast realizat de Liana Stanciu, artistul a deschis un capitol sensibil din viața sa și a vorbit despre relația cu cei trei copii, dar și despre asemănarea izbitoare dintre el și Alexandru.

„Toți copiii mei au luat și de la mamele lor, toate trei sunt femei frumoase, dar ăsta mic este atât de… Mama îmi spunea că are senzația că trăiește pentru a doua oară. E atât de aproape de ceea ce eram eu când eram de vârsta lui. Semănăm extrem de tare”, a spus Ștefan Bănică, cu emoție.

Despre fiul său cel mare, Radu Ștefan, artistul a vorbit la fel de deschis și cu un zâmbet de mândrie: „E mai înalt, mai frumos… e o variantă îmbunătățită a mea și mă bucură lucrul ăsta.”

Detalii despre relația cu copiii lui

Dincolo de comparații și trăsături moștenite, Ștefan Bănică spune că rolul său principal nu este acela de a dicta, ci de a ghida. Artistul a explicat că încearcă să fie un sprijin discret pentru copiii săi, oferindu-le libertatea de a-și construi propriul drum.

„Ca tată, mi se pare că ești ca o bicicletă cu roți ajutătoare. Tu ești roțile ajutătoare. La un moment dat, roțile pleacă, dar direcția rămâne. De fiecare dată le spun: luați ce e bun și ce vă trebuie”, a mai declarat el.

Radu Ștefan Bănică a spus recent ce părere are, de fapt, tatăl lui despre cariera sa muzicală. Tânărul a recunoscut că nu este întocmai încântat de felul în care reacționează artistul atunci când îi dezvăluie vreo reușită din carieră.

„Când eram mic mă frustra. Cu orice chestie veneam la el era ‘Da? Hm. Dacă zici tu.’ Mie mi se părea că am luat Grammy-ul. El nu o face cu răutate, nu-și dă seama. El are o altă mentalitate (de artist – n.red.). Îi mai spun chestii, mai ales cu muzica, dar eu sunt la nivelul 0 față de el, momentan. Și-i spun: ‘Am intrat în playlist la Kiss FM.' Zice: „Hm, da, bravo, ce să zic. Cu piesa aia?’. ‘Nu, nu, aia e de acum un an.’ ‘A, ai mai scos o piesă?’ Nu o face cu răutate, pe mine mă amuză. Nu-i place neapărat noul curent din muzică, dar oricum sunt lucruri diferite. Eu sunt pe pop, el e pe rock”, a spus Radu Ștefan Bănică în podcastul Sheet Talks.

