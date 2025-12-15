Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a împlinit 18 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis prezentatoarea: „Ești tot ce-am putut visa…”

Andreea Marin este foarte mândră de fiica ei, Violeta, care a ales să își continue studiile în Statele Unite ale Americii. Tânăra a fost admisă College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, acolo unde va studia Dreptul.

Violeta a împlinit 18 ani

Pe 15 decembrie, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a împlinit 18 ani. Cu această ocazie, tânăra a primit din partea mamei sale un mesaj înduioșător pe rețelele de socializare.

Pe rețelele de socializare, Andreea Marin i-a transmis un mesaj special fiicei sale, Violeta, care a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 18 ani.

„Fata mea, te-am crescut să fii lumină și deja îmi strălucești. Ce să-ți spuna mama ție, binecuvântare ești.

Cu răbdare și curaj, prin atâtea am trecut, uită-te la tine azi cât de mare te-ai făcut.

Îmi e drag să văd cum crești, cum te așezi frumos în lume și mă bucur să te văd cum pășești cu înțelepciune.

În privirea ta curată îmi simt sufletul împăcat.

Ochii tăi senini, atâția ani la rând i-am sărutat.

Se deschide o nouă poartă și tu azi în ea pășești.

Un copil crescut cu grijă și frumos în tot ce ești.

Au fost multe clipe grele, însă ne-am ținut de mână și…

Frumos s-au așezat anii noștri împreună.

M-ai învățat să fiu și blândă și la greu să am răbdare.

Ți-am fost pavăză și sprijin.

Tu mi-ești dar și vindecare.

Și-ți mulțumesc că ești, că ai crescut cu demnitate și cu grație în gesturi, omenie, bunătate.

Te privesc și-mi vine plânsul.

Dintr-un dor și-o bucurie, văd în tine ce-am clădit, cât de dragă mi-ești tu mie

Când ți-e greu și-n zi și-n noapte ia aminte, fata mea

Mama te iubește veșnic, ești tot ce-am putut visa

Ai un loc la mine în brațe, sigur, cald și primitor

La mulți ani, vise împlinite, draga mamei!”, i-a transmis Andreea Marin fiicei ei în video.

Clipul a fost însoțit de un text care evidențiază dragostea pe care prezentatoarea i-o poartă fiicei sale, care în această perioadă se află în America, la studii.

„18 ani de viață. Și nici măcar oceanul dintre noi nu poate topi dragostea pe care ți-o port. La mulți ani, te aștept acasă cu dor, sufletul meu!”, a scris vedeta.

Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta

Andreea Marin s-a împăcat cu greu cu ideea că va fi departe de fiica ei. Însă, vedeta știe că Violeta a luat alegerea corectă pentru dezvoltarea ei și că în America va avea parte de o mulțime de oportunități profesionale, dar și de un sistem de învățământ adaptat nevoilor educaționale actuale.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Marin a mărturisit că îi este greu fără fiica ei, însă aceasta va reveni în România când va avea vacanța de iarnă.

„Greu, sincer. Foarte greu. Dar ne iubim și iubirea topește distanțele și va veni în vacanță în scurt timp, o aștept. (…) Acum, în iarnă. E o vacanță destul de lunguță”, a povestit vedeta pentru VIVA!.

Andreea Marin a făcut și câteva dezvăluiri despre planurile pe care le are pentru Sărbătorile de iarnă împreună cu fiica ei.

„Le petrecem acasă împreună, și cuvântul acesta, împreună, are o altă valență acum. E foarte important pentru noi”, a mai spus ea pentru sursa citată.

