Kristen Stewart, confesiuni rare despre căsnicia cu soția sa, Dylan Meyer, la opt luni după ce s-au căsătorit

Kristen Stewart a oferit detalii rare despre viața sa de cuplu cu soția ei, Dylan Meyer, la aproape opt luni după ce cele două s-au căsătorit pe 20 aprilie, într-un restaurant din Los Angeles, Casita Del Campo, după șase ani de relație.

Kristen Stewart, detalii despre viața de cuplu

Pentru actrița nominalizată la Oscar, în vârstă de 35 de ani, și pentru Dylan Meyer, în vârstă de 38 de ani, fiica scenaristului Nicholas Meyer, de asemenea nominalizat la Oscar, cea mai importantă lecție adusă de căsnicie este „puterea de a fi împreună”.

„Este atât de frumos să ai o familie. Este atât de plăcut să nu mai fii un individ fără ancoră”, a declarat Stewart pentru revista Esquire, într-un interviu acordat pe 9 decembrie. „Dylan a intrat în viața mea și am realizat imediat cât de important este să îți alegi cu grijă oamenii care te înconjoară. Dylan nu tolerează prostia. Poate nu pare mereu, dar eu chiar sunt genul de persoană de treabă”, a mai spus actrița.

Originară din Sacramento, Kristen Stewart a adăugat că relația cu soția ei îi oferă stabilitate și încredere.

„Este întăritor să fii alături de cineva care îți amintește că viața ta este în mâinile tale”.

În mod surprinzător, unul dintre lucrurile care îi aduc cea mai mare bucurie actriței este cititul cu voce tare, alături de Dylan, cele două pisici și câinele lor, în casa sa din cartierul Los Feliz, o locuință cu patru dormitoare, evaluată la aproximativ 2,195 milioane de dolari. „East of Eden”, „Wuthering Heights”, „Jane Eyre”, „The Heart Is a Lonely Hunter”, acestea sunt câteva dintre lecturile preferate ale actriței, pe care le-a enumerat cu entuziasm. „Să le împărtășești cu alții, în afara propriei persoane, este un balsam”, a mărturisit ea.

Cu toate acestea, Kristen Stewart spune că prețuiește în continuare momentele de solitudine, rezervându-și „una sau două ore” dimineața, înainte ca soția ei să se trezească.

Potrivit informațiilor, Stewart și Meyer s-au cunoscut pentru prima dată în 2013, pe platourile de filmare ale comediei de acțiune „American Ultra”, regizată de Nima Nourizadeh.

În 2023, cele două au fondat împreună casa de producție Nevermind Pictures, alături de Maggie Mclean.

Actrița și-a făcut debutul regizoral

De-a lungul timpului, Kristen Stewart a fost asociată romantic cu mai multe nume cunoscute, printre care Sara Dinkin, Stella Maxwell, St. Vincent, Soko, Nicholas Hoult, Alicia Cargile, Lane Garrison, Robert Pattinson, Michael Angarano și regretatul Anton Yelchin.

Debutul său regizoral de lungmetraj, „Chronology of Water”, cu Imogen Poots în rol principal, va ajunge în cinematografele din SUA pe 9 ianuarie. Adaptarea cinematografică a memoriilor publicate în 2011 de Lidia Yuknavitch, realizată de ambasadoarea brandului Chanel, are o durată de 128 de minute și îi mai are în distribuție pe Thora Birch, Jim Belushi și Tom Sturridge.

Filmul se bucură deja de un rating de 91% din partea criticilor, fiind catalogat drept „certified fresh” pe platforma Rotten Tomatoes, pe baza a 46 de recenzii.

În paralel, Kristen Stewart va interpreta o consumatoare de marijuana pe nume Frankie în „The Wrong Girls”, debutul regizoral al lui Dylan Meyer, un film de tip dramă cu identitate greșită, produs de Neon. Actrița a lucrat timp de „13 ani” la scenariul acestei comedii, în care mai joacă Alia Shawkat, Seth Rogen, Kumail Nanjiani, LaKeith Stanfield și Tony Hale.

