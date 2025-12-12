Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 15-21 decembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 15-21 decembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 15-21 decembrie 2025

Chiar dacă unele neajunsuri emoționale sunt încă prezente în legătura dintre voi, alături de cel ales reușești să devii o persoană mai bună cu fiecare zi care trece. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 15-21 decembrie 2025

Deși adori să comunici cu cei din jur, ai nevoie de timp și pentru propria persoană. Mai ales în această perioadă a anului, este important să privești lucrurile din jur cu mai multă empatie și răbdare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 15-21 decembrie 2025

Influența pe care o ai asupra celor din jur este de natură „vindecătoare”. În orice context te-ai afla, ai mereu un cuvânt de bine de spus în raport cu ceea ce se întâmplă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 15-21 decembrie 2025

Pentru tine această săptămână a lunii decembrie este despre echilibru. Este nevoie de el în viața ta. Relațiile de prietenie sunt pentru tine sursa ta de inspirație și încredere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 15-21 decembrie 2025

Faptul că unele din lucrurile pe care ți le doreai au devenit palpabile se pare că este o sursă de anxietate pentru tine. Este nevoie de timp pentru a te adapta noii dinamici din viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 15-21 decembrie 2025

Fără să îți dai seama exact de implicațiile pe care le are asupra echilibrului tău, trebuie să îți asumi unele reușite profesionale pe care ți le doreai foarte mult. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 15-21 decembrie 2025

Zilele acestei săptămâni te va pune în nenumărate contexte în care aceasta va fi lecția care ți se va „preda”. Atunci când ai nevoie de mai multă confirmare socială, te-ai gândit de unde vine această nevoie?Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 15-21 decembrie 2025

Indiferent că suntem de acord sau nu cu acest adevăr, avem puterea să modificăm „șinele” propriului drum în viață. Chiar dacă sunt nenumărate acele contexte care ne aduc dezamăgiri, nereușite, tristețe, nu trebuie să uităm niciodată că toate resursele se află în noi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 15-21 decembrie 2025

Jupiter te va „urmări” îndeaproape la nivel energetic pe tot parcursul săptămânii. Deși nu recunoști acest lucru, de cele mai multe ori ești intrigată de reușitele celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 15-21 decembrie 2025

Reușitele celor din jur sunt precum o sursă de suferință pentru tine. Toată această interiorizare pe care o trăiești se datorează în mare parte faptului că nu ești deloc mulțumită de propriul parcurs profesional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 15-21 decembrie 2025

Faci multe excese, de toate felurile, iar mișcarea fizică este din nou amânată pentru tot felul de motive puerile și în care nici măcar tu nu mai crezi. La mijloc se află doar o stare de demotivare profundă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 15-21 decembrie 2025

Spiritele sunt destul de tensionate la birou din cauza unor dificultăți cu care se derulează proiectele. Este nevoie de mai multă prezență de spirit pentru a putea să faci lucrurile în maniera în care îți dorești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

