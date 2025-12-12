Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 15-21 decembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 15-21 decembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.
Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 15-21 decembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.
Cuprins
Chiar dacă unele neajunsuri emoționale sunt încă prezente în legătura dintre voi, alături de cel ales reușești să devii o persoană mai bună cu fiecare zi care trece. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec
Deși adori să comunici cu cei din jur, ai nevoie de timp și pentru propria persoană. Mai ales în această perioadă a anului, este important să privești lucrurile din jur cu mai multă empatie și răbdare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur
Influența pe care o ai asupra celor din jur este de natură „vindecătoare”. În orice context te-ai afla, ai mereu un cuvânt de bine de spus în raport cu ceea ce se întâmplă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni
Pentru tine această săptămână a lunii decembrie este despre echilibru. Este nevoie de el în viața ta. Relațiile de prietenie sunt pentru tine sursa ta de inspirație și încredere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac
Faptul că unele din lucrurile pe care ți le doreai au devenit palpabile se pare că este o sursă de anxietate pentru tine. Este nevoie de timp pentru a te adapta noii dinamici din viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu
Fără să îți dai seama exact de implicațiile pe care le are asupra echilibrului tău, trebuie să îți asumi unele reușite profesionale pe care ți le doreai foarte mult. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară
Zilele acestei săptămâni te va pune în nenumărate contexte în care aceasta va fi lecția care ți se va „preda”. Atunci când ai nevoie de mai multă confirmare socială, te-ai gândit de unde vine această nevoie?Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță
Indiferent că suntem de acord sau nu cu acest adevăr, avem puterea să modificăm „șinele” propriului drum în viață. Chiar dacă sunt nenumărate acele contexte care ne aduc dezamăgiri, nereușite, tristețe, nu trebuie să uităm niciodată că toate resursele se află în noi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion
Jupiter te va „urmări” îndeaproape la nivel energetic pe tot parcursul săptămânii. Deși nu recunoști acest lucru, de cele mai multe ori ești intrigată de reușitele celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător
Reușitele celor din jur sunt precum o sursă de suferință pentru tine. Toată această interiorizare pe care o trăiești se datorează în mare parte faptului că nu ești deloc mulțumită de propriul parcurs profesional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn
Faci multe excese, de toate felurile, iar mișcarea fizică este din nou amânată pentru tot felul de motive puerile și în care nici măcar tu nu mai crezi. La mijloc se află doar o stare de demotivare profundă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător
Spiritele sunt destul de tensionate la birou din cauza unor dificultăți cu care se derulează proiectele. Este nevoie de mai multă prezență de spirit pentru a putea să faci lucrurile în maniera în care îți dorești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești