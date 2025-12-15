Relația dintre Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness, din nou tensionată după aparițiile actorului alături de noua iubită

Relația dintre Hugh Jackman și fosta sa soție, Deborra-Lee Furness, ar fi intrat din nou într-un punct delicat, după ce recentele apariții publice ale actorului alături de noua sa parteneră, Sutton Foster, au generat nemulțumiri. Potrivit informațiilor publicate de New Idea, discuțiile amiabile dintre cei doi, descrise anterior drept „discuții de pace”, s-ar fi încheiat brusc.

Despărțirea cuplului, anunțată în septembrie 2023 și considerată una dintre cele mai surprinzătoare separări de la Hollywood, a fost urmată de încercări de reconciliere, însă surse apropiate susțin că aceste eforturi nu ar mai continua. Motivul ar fi fost reacția negativă a Deborrei-Lee Furness față de modul în care Hugh Jackman își trăiește public relația cu actrița Sutton Foster, cunoscută din serialul Younger.

„Hugh și Sutton sunt peste tot acum, pe covorul roșu, la concerte, chiar îmbrățișați pe stradă”, a declarat o sursă pentru revista New Idea. „E ca și cum ar fi interpretat armistițiul dintre ei ca pe un semn verde să o aducă pe Sutton în prim-planul vieții lui, iar asta pune o presiune pe Deb cu care nu este pregătită să se confrunte”.

Potrivit aceleiași publicații, situația ar fi fost cu atât mai dificilă pentru Deborra-Lee Furness, în vârstă de 70 de ani, după ce actorul, 57 de ani, a fost surprins în New York prezentând-o pe Sutton Foster, 50 de ani, cercului lor apropiat de prieteni australieni. Cei trei, alături de Kate Hudson, au petrecut într-un pub australian, la scurt timp după participarea la gala Gotham Awards.

Ulterior, atât Hugh Jackman, cât și Sutton Foster au publicat în mediul online imagini dintr-o sesiune de karaoke, în care actorul interpretează piesa „Sweet Caroline” alături de Kate Hudson. Momentul nu ar fi trecut neobservat de fosta sa soție.

„Este foarte greu pentru Deb să vadă asta, chiar și la doi ani după despărțire. Sunt și prietenii ei vechi… să afle că toți cântau împreună «Sweet Caroline» este pur și simplu prea mult. Simte că este ștearsă din viețile unor oameni de care a fost foarte apropiată”, a spus sursa citată de New Idea.

Aceeași publicație susține că tensiunile s-ar fi accentuat și mai mult după ce Hugh Jackman și-ar fi exprimat dorința de a o aduce pe Sutton Foster în Australia, în perioada sărbătorilor de Crăciun, un gest perceput de Deborra-Lee Furness drept „picătura care a umplut paharul”.

„Este complet ieșit din minți. Deb a fost de acord cu un armistițiu în octombrie anul trecut, sperând la un Crăciun liniștit în familie, de care să se bucure copiii. Oricum ar face, ea iese în pierdere”, a declart sursa pentru New Idea.

Potrivit aceleiași persoane din anturajul cuplului, limitele ar fi fost clar trasate.

„Hugh are așteptări mult prea mari, iar Deb a spus cât se poate de clar că nu își dorește ca spectacolul de săruturi dintre Hugh și Sutton să aibă loc în apropierea ei”.

Deborra-Lee Furness, mărturisiri neașteptate despre Hugh Jackman

În urmă cu câteva luni, Deborra-Lee Furness a făcut o declarație neașteptată despre fostul său soț, pe fondul zvonurilor potrivit cărora Hugh Jackman ar fi înșelat-o cu actuala sa iubită, Sutton Foster.

„Inima și compasiunea mea se îndreaptă către toți cei care au traversat această călătorie traumatică a trădării”, a spus într-un comunicat exclusiv pentru DailyMail.com. „Este o rană profundă care taie adânc, însă cred într-o putere superioară și că Dumnezeu/universul, oricare ar fi ghidul tău, lucrează întotdeauna pentru noi”.

Ea a continuat:

„Această credință m-a ajutat să trec peste destrămarea unei căsnicii de aproape trei decenii. Am câștigat multă cunoaștere și înțelepciune prin această experiență. Chiar și atunci când ne confruntăm cu o aparentă adversitate, aceasta ne conduce către binele nostru cel mai mare, către adevăratul nostru scop”.

Ea și-a încheiat declarația cu „unul dintre lucrurile” pe care le-a învățat, și anume că „nimic din toate acestea nu este personal”, adăugând: „Suntem cu toții într-o călătorie individuală și cred că relațiile din viețile noastre nu sunt întâmplătoare”.

„Suntem atrași de anumite persoane și le permitem să intre în viața noastră pentru a învăța lecțiile care ne sunt destinate și pentru a recunoaște și vindeca acele părți din noi care au fost rănite… Rămân recunoscătoare”.

Foto: Arhiva ELLE

