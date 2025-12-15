Relația dintre Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness, din nou tensionată după aparițiile actorului alături de noua iubită

Relația dintre Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness este din nou pusă la încercare.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Relația dintre Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness, din nou tensionată după aparițiile actorului alături de noua iubită

Relația dintre Hugh Jackman și fosta sa soție, Deborra-Lee Furness, ar fi intrat din nou într-un punct delicat, după ce recentele apariții publice ale actorului alături de noua sa parteneră, Sutton Foster, au generat nemulțumiri. Potrivit informațiilor publicate de New Idea, discuțiile amiabile dintre cei doi, descrise anterior drept „discuții de pace”, s-ar fi încheiat brusc.

Despărțirea cuplului, anunțată în septembrie 2023 și considerată una dintre cele mai surprinzătoare separări de la Hollywood, a fost urmată de încercări de reconciliere, însă surse apropiate susțin că aceste eforturi nu ar mai continua. Motivul ar fi fost reacția negativă a Deborrei-Lee Furness față de modul în care Hugh Jackman își trăiește public relația cu actrița Sutton Foster, cunoscută din serialul Younger.

„Hugh și Sutton sunt peste tot acum, pe covorul roșu, la concerte, chiar îmbrățișați pe stradă”, a declarat o sursă pentru revista New Idea. „E ca și cum ar fi interpretat armistițiul dintre ei ca pe un semn verde să o aducă pe Sutton în prim-planul vieții lui, iar asta pune o presiune pe Deb cu care nu este pregătită să se confrunte”.

Potrivit aceleiași publicații, situația ar fi fost cu atât mai dificilă pentru Deborra-Lee Furness, în vârstă de 70 de ani, după ce actorul, 57 de ani, a fost surprins în New York prezentând-o pe Sutton Foster, 50 de ani, cercului lor apropiat de prieteni australieni. Cei trei, alături de Kate Hudson, au petrecut într-un pub australian, la scurt timp după participarea la gala Gotham Awards.

Ulterior, atât Hugh Jackman, cât și Sutton Foster au publicat în mediul online imagini dintr-o sesiune de karaoke, în care actorul interpretează piesa „Sweet Caroline” alături de Kate Hudson. Momentul nu ar fi trecut neobservat de fosta sa soție.

„Este foarte greu pentru Deb să vadă asta, chiar și la doi ani după despărțire. Sunt și prietenii ei vechi… să afle că toți cântau împreună «Sweet Caroline» este pur și simplu prea mult. Simte că este ștearsă din viețile unor oameni de care a fost foarte apropiată”, a spus sursa citată de New Idea.

Aceeași publicație susține că tensiunile s-ar fi accentuat și mai mult după ce Hugh Jackman și-ar fi exprimat dorința de a o aduce pe Sutton Foster în Australia, în perioada sărbătorilor de Crăciun, un gest perceput de Deborra-Lee Furness drept „picătura care a umplut paharul”.

„Este complet ieșit din minți. Deb a fost de acord cu un armistițiu în octombrie anul trecut, sperând la un Crăciun liniștit în familie, de care să se bucure copiii. Oricum ar face, ea iese în pierdere”, a declart sursa pentru New Idea.

Potrivit aceleiași persoane din anturajul cuplului, limitele ar fi fost clar trasate.

„Hugh are așteptări mult prea mari, iar Deb a spus cât se poate de clar că nu își dorește ca spectacolul de săruturi dintre Hugh și Sutton să aibă loc în apropierea ei”.

Deborra-Lee Furness, mărturisiri neașteptate despre Hugh Jackman

În urmă cu câteva luni, Deborra-Lee Furness a făcut o declarație neașteptată despre fostul său soț, pe fondul zvonurilor potrivit cărora Hugh Jackman ar fi înșelat-o cu actuala sa iubită, Sutton Foster.

„Inima și compasiunea mea se îndreaptă către toți cei care au traversat această călătorie traumatică a trădării”, a spus într-un comunicat exclusiv pentru DailyMail.com. „Este o rană profundă care taie adânc, însă cred într-o putere superioară și că Dumnezeu/universul, oricare ar fi ghidul tău, lucrează întotdeauna pentru noi”.

Ea a continuat:

„Această credință m-a ajutat să trec peste destrămarea unei căsnicii de aproape trei decenii. Am câștigat multă cunoaștere și înțelepciune prin această experiență. Chiar și atunci când ne confruntăm cu o aparentă adversitate, aceasta ne conduce către binele nostru cel mai mare, către adevăratul nostru scop”.

Ea și-a încheiat declarația cu „unul dintre lucrurile” pe care le-a învățat, și anume că „nimic din toate acestea nu este personal”, adăugând: „Suntem cu toții într-o călătorie individuală și cred că relațiile din viețile noastre nu sunt întâmplătoare”.

„Suntem atrași de anumite persoane și le permitem să intre în viața noastră pentru a învăța lecțiile care ne sunt destinate și pentru a recunoaște și vindeca acele părți din noi care au fost rănite… Rămân recunoscătoare”.

Citește și:
Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas într-o ceremonie intimă și elegantă la Londra

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Kristen Stewart, confesiuni rare despre căsnicia cu soția sa, Dylan Meyer, la opt luni după ce s-au căsătorit
People
Kristen Stewart, confesiuni rare despre căsnicia cu soția sa, Dylan Meyer, la opt luni după ce s-au căsătorit
Mihai și Elwira Petre, urări emoționante pentru fiica lor, Catinca: "Mi se pare incredibil..."
People
Mihai și Elwira Petre, urări emoționante pentru fiica lor, Catinca: "Mi se pare incredibil..."
Regina Rania a Iordaniei, apariție elegantă într-un nou portret de familie. Cât costă rochia aleasă de monarh
People
Regina Rania a Iordaniei, apariție elegantă într-un nou portret de familie. Cât costă rochia aleasă de monarh
Loredana Groza, mândră de fiica ei. Unde lucrează Elena și cum este artista ca mamă: "Avem o relație superbă"
People
Loredana Groza, mândră de fiica ei. Unde lucrează Elena și cum este artista ca mamă: "Avem o relație superbă"
Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a împlinit 18 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis prezentatoarea: "Ești tot ce-am putut visa..."
People
Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a împlinit 18 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis prezentatoarea: "Ești tot ce-am putut visa..."
Hailee Steinfeld este însărcinată, așteptând primul copil cu vedeta NFL Josh Allen
People
Hailee Steinfeld este însărcinată, așteptând primul copil cu vedeta NFL Josh Allen
Libertatea
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia la 68 de ani. Fostul soț al Monicăi Gabor s-a pocăit
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia la 68 de ani. Fostul soț al Monicăi Gabor s-a pocăit
Imagini neașteptate cu fata Andreei Marin și iubitul George. Vedeta a reacționat la pozele Violetei: „Vă iubește mami”
Imagini neașteptate cu fata Andreei Marin și iubitul George. Vedeta a reacționat la pozele Violetei: „Vă iubește mami”
Imagini emoționante cu Loredana Groza și fiica ei, Elena. Au cântat împreună: „S-a trezit cu mine pe scenă”
Imagini emoționante cu Loredana Groza și fiica ei, Elena. Au cântat împreună: „S-a trezit cu mine pe scenă”
Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu după moartea lui. Pretinde că are acest drept: „Cred că merit”
Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu după moartea lui. Pretinde că are acest drept: „Cred că merit”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza, la 27 ani. Ce a dezvăluit artista despre jobul fiicei sale
Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza, la 27 ani. Ce a dezvăluit artista despre jobul fiicei sale
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Mesajul codat folosit de Tudor Chirilă la Vocea României, pentru a face referire la documentarul Recorder despre Justiție, la ora de maximă audiență, la PRO TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea
Mesajul codat folosit de Tudor Chirilă la Vocea României, pentru a face referire la documentarul Recorder despre Justiție, la ora de maximă audiență, la PRO TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea
Așa ceva nu s-a mai pomenit în showbizul din România!! Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau soț și soție la momentul morții fostei ministre a Justiției. „E un mafiot. I-a luat tot”. Ea avea 86 de ani, el are 33, iar ce s-a aflat acum despre relația lor e scandalos!
Așa ceva nu s-a mai pomenit în showbizul din România!! Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau soț și soție la momentul morții fostei ministre a Justiției. „E un mafiot. I-a luat tot”. Ea avea 86 de ani, el are 33, iar ce s-a aflat acum despre relația lor e scandalos!
catine.ro
Horoscopul săptămânii 15 decembrie – 21 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 15 decembrie – 21 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
A purtat doar lenjerie intimă pe sub palton și a mers așa la eveniment. Vedeta a devenit anul acesta mamă, dar nu scapă de critici
A purtat doar lenjerie intimă pe sub palton și a mers așa la eveniment. Vedeta a devenit anul acesta mamă, dar nu scapă de critici
Regizorul Rob Reiner și soția Michele Singer Reiner au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles. Ce arată primele investigații
Regizorul Rob Reiner și soția Michele Singer Reiner au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles. Ce arată primele investigații
Mai multe din people
Antonia, noi detalii despre complicațiile produse de intervenția estetică la nivelul posteriorului. Cum răspunde celor care o critică: "Scurtăturile nu duc nicăieri bine"
Antonia, noi detalii despre complicațiile produse de intervenția estetică la nivelul posteriorului. Cum răspunde celor care o critică: "Scurtăturile nu duc nicăieri bine"
People

Antonia a vorbit sincer și deschis despre complicațiile intervenției estetice pe care a făcut-o în urmă cu mai mulți ani, atrăgând critici din partea internauților.

+ Mai multe
Anca Lungu, mesaj special pentru soțul ei, Harry Arampatzis, de ziua lui de naștere. Ce i-a transmis public vedeta
Anca Lungu, mesaj special pentru soțul ei, Harry Arampatzis, de ziua lui de naștere. Ce i-a transmis public vedeta
People

Anca Lungu i-a făcut o urare superbă de dragoste soțului ei, Harry Arampatzis.

+ Mai multe
Anda Adam și soțul ei, declarații despre experiența Asia Express. La ce reality show își doresc să mai participe: "Nu prea spunem noi nu provocărilor"
Anda Adam și soțul ei, declarații despre experiența Asia Express. La ce reality show își doresc să mai participe: "Nu prea spunem noi nu provocărilor"
People

Cei doi au fost protagoniștii a mai multe momente controversate la Asia Express.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC