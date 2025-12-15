George Clooney, decizie neașteptată pe plan profesional după o discuție cu soția sa, Amal. Ce a hotărât actorul

George Clooney a declarat că nu mai este interesat să sărute colege de platou în filme.

George Clooney, decizie surprinzătoare

Actorul, în vârstă de 64 de ani, a povestit într-un interviu pentru Daily Mail, publicat vineri, 12 decembrie, că a luat această decizie după o discuție cu soția sa, Amal Clooney.

„Încerc să urmez exemplul lui Paul Newman — ‘Ok, nu mai sărut nicio fată'”, a spus George. „Când am împlinit 60 de ani, am avut o discuție cu soția mea. I-am spus: ‘Uite, încă pot să joc baschet cu băieții, joc cu tipii de 25 de ani. Sunt în formă, pot să mă țin. Dar peste 25 de ani voi avea 85 de ani. Nu contează câte batoane de granola mănânci, acesta este un număr real'”, a adăugat el.

De-a lungul carierei sale, Clooney a jucat în mai multe filme romantice, printre care Ticket to Paradise (2022) alături de Julia Roberts, Intolerable Cruelty (2003) cu Catherine Zeta-Jones și One Fine Day (1996) cu Michelle Pfeiffer.

În septembrie 2022, actorul povestea pentru The New York Times despre un regizor care a criticat scena sa de sărut cu Julia Roberts în timpul promovării filmului.

„Îmi amintesc că la începutul carierei mele a trebuit să fac o scenă de sărut cu o fată, iar regizorul a spus: ‘Nu așa.’ Și eu m-am gândit: ‘Băi, asta e mișcarea mea! Așa fac în viața reală!'”, povestea atunci George. În același interviu, el a dezvăluit că scena de sărut cu Roberts a necesitat mai multe încercări. „I-am spus soției mele: ‘Ne-a luat 80 de încercări'”, a spus actorul. „Și ea a zis: ‘Ce naiba?’ Au fost 79 de încercări în care râdeam și apoi una singură în care ne sărutam”, a completat Roberts, la care Clooney a răspuns: „Trebuia să iasă bine.”

În noiembrie, actorul a vorbit despre secretul căsniciei sale de lungă durată cu Amal, 47 de ani, într-un interviu pentru CBS News.

„Când ești mai tânăr, vrei să ai dreptate în toate, știi tu. ‘Nu vopsi peretele în acea culoare'”, a spus George. „Și știi tu, eu și Amal, toți se supără când spun asta, dar noi nu ne-am certat niciodată. Niciodată. Și asta se datorează parțial faptului că, la vârsta asta, dacă ea vrea să vopsească peretele în roșu, mie nu-mi pasă”, a adăugat actorul.

George și Amal s-au cunoscut în iulie 2013, prin intermediul unui prieten. Cei doi au început să se întâlnească, iar Clooney a cerut-o în căsătorie în aprilie 2014, nunta având loc în septembrie același an.

Cuplul are gemeni de 8 ani, Alexander și Ella.

George Clooney a oferit recent un rar moment de sinceritate despre viața de familie, dezvăluind că „a făcut copii târziu ca să poată petrece timp cu ei”.

Actorul în vârstă de 64 de ani a vorbit într-un interviu pentru The Times despre provocările de a echilibra cariera cu timpul petrecut alături de cei dragi, mai ales la început de drum profesional. George Clooney și soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, în vârstă de 47 de ani, îi au pe gemenii Ella și Alexander, născuți în iunie 2017.

„Majoritatea oamenilor își sacrifică timpul cu familia ca să câștige bani la începutul carierei', a explicat Clooney. „Dar pentru mine e mai ușor. Am făcut copii foarte târziu și astfel pot să petrec mai mult timp cu ei. Dar atunci când ești tânăr, e greu.”

