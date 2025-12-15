Lavinia Pîrva a cântat pe scenă alături de Ștefan Bănică. Artista, mesaj emoționant: „Multă iubire și un sentiment…”

Lavinia Pîrva a publicat imagini de la concertul lui Ștefan Bănică, unde au cântat împreună.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au oferit publicului un moment memorabil pe scena Sălii Palatului, în cadrul concertului de Crăciun al artistului, transformând seara într-o experiență încărcată de emoție, iubire și sensibilitate.

Lavinia Pîrva, imagini emoționante de pe scenă cu Ștefan Bănică

Cei doi formează unul dintre cele mai discrete și admirate cupluri din showbizul românesc. Căsătoriți din 2017 și părinți ai unui băiețel, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au trăit un moment special chiar pe scenă, când artista a fost invitată să cânte alături de soțul ei. Prezența ei a adăugat o notă personală și emoționantă concertului, iar Lavinia a mărturisit ulterior cât de puternice au fost trăirile din acea seară.

Deși evenimentul a avut loc acum doi ani, Lavinia a ales să împărtășească recent o filmare de la concert, însoțită de un mesaj plin de emoție:

„O amintire de pe scena Sălii Palatului, cu emoții mari, dar și siguranță, multă iubire și un sentiment care se simte și acum, mai ales în prag de sărbători”, a transmis ea.

Momentul a fost primit cu entuziasm de fani, care au apreciat nu doar prestația artistică, ci și legătura sinceră și armonioasă dintre cei doi, vizibilă și pe scenă.

Lavinia Pîrva, din nou studentă

Pe 24 noiembrie, Lavinia Pîrva și-a sărbătorit cea de-a 41-a aniversare și, cu doar câteva zile înainte, a anunțat o decizie surprinzătoare: s-a întors în sala de cursuri, devenind din nou studentă. După ce și-a finalizat studiile la Facultatea de Marketing și Management a Universității Româno-Americane din București, vedeta s-a înscris la Psihologie, alegere motivată de pasiunea sa pentru muzică și dorința de a-și dezvolta în continuare cunoștințele și abilitățile personale.

„Nu știu dacă e un nou început.
Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la ‘modă’, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este. Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima. A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc”, a povestit Lavinia pe internet.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Lavinia Pirva (@laviniapirvaofficial)

Artista a ținut să sublinieze că această decizie nu înseamnă și renunțarea la muzică.

„Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc, mai adevărată, mai blândă, mai întreagă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte”, a mai adăugat ea.

Foto: Instagram

