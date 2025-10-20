Lavinia Pîrva, mesaj emoționant pentru soțul ei, Ștefan Bănică. Artistul a împlinit 58 de ani: „Cel care m-a învățat să iubesc”

Pe 18 noiembrie, Ștefan Bănică și-a sărbătorit ziua de naștere. Soția lui, Lavinia Pîrva, i-a transmis pe rețelele de socializare un mesaj plin de emoție.

Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani

Lavinia Pîrva a făcut o postare emoționantă pentru soțul ei, Ștefan Bănică, care a împlinit 58 de ani.

„Astăzi este despre tine… Omul care aduce bucurie în viața mea ca soț, tată și prieten,

și care încântă inimile oamenilor prin arta sa.

Cel care m-a învățat să iubesc, să cresc și să simt viața în toate culorile ei.

La mulți ani, iubitul meu! Te iubesc”, a scris Lavinia Pîrva pe Instagram.

Lavinia Pîrva, despre căsnicia cu Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică formează un cuplu discret. De-a lungul anilor, au preferat să fie rezervați când vine vorba de relația lor de iubire. Artista și partenerul ei sunt cunoscuți prin prisma carierelor artistice și se află de multă vreme în lumina reflectoarelor. Vedeta a vorbit despre cum a resimțit faptul că relația lor a fost în vizorul publicului.

„A fost o perioadă în care m-a afectat teribil faptul că eram pe prima pagină, ani la rând, cu o etichetă care nu era a mea. Dar nu am simțit însă niciodată nevoia să demonstrez nimănui lucruri pentru a schimba asta. Realizam încă de atunci că este în zadar, că gura lumii nu o astupă nimeni, iar presa caută „senzaționalul.” Am realizat că lucrurile reale se descoperă în timp. Pentru mine, acest lucru a însemnat o mare lecție în evoluție, în a mă cunoaște cu adevărat, mi s-a dat șansa prin asta să înțeleg ce contează cu adevărat și am mai înțeles cât de bine este să fii bine tu cu tine, să știi cine ești și să nu fii nevoit, din cauza unui orgoliu exacerbat, care provine dintr-o lipsă de încredere, să demonstrezi cuiva ceva”, a spus Lavinia Pîrva pentru VIVA!

Acum câțiva ani, au apărut și zvonuri conform cărora Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică ar divorța, după ce artista a fost văzută fără verighetă. Vedeta a negat la vremea respectivă speculațiile și formează alături de cântăreț un cuplu solid.

„Verigheta este, în primul rând, în sufletul meu și de acolo nu o poate lua nimeni niciodată, pentru mine nu are o importanță atât de mare dacă este sau nu pe deget. Uneori este, alteori nu, dar asta este irelevant. Relația noastră se bazează pe încredere, respect, spațiu, pasiune și multă iubire. Eu am pornit mereu de la această idee: „nimeni nu pierde pe nimeni, pentru că nimeni nu deține pe nimeni”, a mai declarat artista.

Lavinia Pîrva a recunoscut faptul că nu consideră că este geloasă și nici Ștefan Bănică nu i-a dat motive să fie.

„Ștefan este unul dintre cei mai frumoși, șarmanți și eleganți bărbați din țară, nu că o spun eu, ci se vede cu ochiul liber și, cu siguranță, are multe fane în toate colțurile țării. Dacă eu aș fi fost geloasă, probabil nu ar fi avut cum să reziste relația noastră. Ar fi însemnat ca mereu să fiu în gardă și să pierd din vedere alte lucruri care ne-au adus împreună. Dar asta și datorită lui, niciodată nu m-a pus în situația de a simți un lucru care m-ar fi putut deranja”, a completat Lavinia Pîrva pentru sursa citată.

Foto: Instagram

