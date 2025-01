Lavinia Pîrva, declarații surprinzătoare despre Andreea Bălan. Ce a dezvăluit despre prietenia lor: „Are o energie atât de bună”

Lavinia Pîrva și Andreea Bălan activează amândouă de foarte mulți ani în industria muzicală din România. Cele două au reușit de fiecare dată să se reinventeze și să rămână în atenția publicului.

Recent, Lavinia Pîrva a fost invitată în cadrul podcast-ului moderat de Teo Trandafir. Printre alte subiecte, artista a vorbit despre Andreea Bălan. Cântăreața a precizat faptul că inițial cele două nu erau prietene. Cu timpul, s-au apropiat, astfel că astăzi le leagă o relație de prietenie foarte frumoasă.

„M-am întâlnit cu Andreea Bălan întâmplător acum niște ani, în Dubai, în vacanță. Era cu fetițele, eu eram cu Alexandru, cu familiile, eram împreună. Andreea mi-e colegă, dar nu am avut niciodată o prietenie. Ne ziceam bună-bună, dar nu am fost prietene.

Dar acum, când am văzut-o, am simțit ceva. I-am zis: „Măi, Andreea, e ceva.” Și-a schimbat energia. Și așa, în momentul de față, am o prietenie chiar frumoasă cu ea, pentru că are o energie atât de bună, atât de frumoasă, atât de plăcută. Pe mine mă atrag oamenii ăștia. Îmi sunt dragi oamenii ăștia. Dar știi cum? Așa, ca un magnet”, a declarat Lavinia Pîrva.