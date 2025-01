Lavinia Pîrva, dezvăluiri neștiute despre începutul relației cu Ștefan Bănică. A fost acuzată că a intervenit în căsnicia lui cu Andreea Marin: „Mi s-a pus o etichetă”

Lavinia Pîrva a ales să vorbească deschis, pentru prima dată, despre începuturile relației sale cu Ștefan Bănică, într-un context în care s-a speculat intens că ar fi fost implicată în destrămarea căsniciei acestuia cu Andreea Marin. Artista a recunoscut că a traversat o perioadă dificilă, fiind etichetată pe nedrept.

În cadrul podcastului găzduit de Teo Trandafir, Lavinia a oferit detalii sincere despre viața personală, abordând subiecte precum mariajul cu Ștefan Bănică, provocările întâmpinate la începutul relației și modul în care au reușit să rămână împreună din 2013 până în prezent.

Cântăreața a dezvăluit că lipsa geloziei reprezintă cheia stabilității în relația lor, un aspect vital într-un domeniu plin de tentații. Lavinia a vorbit cu simplitate despre viața lor de familie, subliniind că ceea ce îi diferențiază este tocmai firescul care le caracterizează viața împreună.

Artista a abordat și subiectul începuturilor relației lor, inclusiv zvonurile care sugerau că ar fi avut un rol în destrămarea mariajului lui Ștefan Bănică cu Andreea Marin. Deși nu a confirmat niciodată aceste speculații, Lavinia Pîrva a mărturisit că a traversat o perioadă extrem de dificilă, fiind profund afectată de acuzațiile conform cărora ar fi fost amanta cântărețului.

„Hai să îți spun un lucru pe care nu l-am mai spus niciodată. Acum niște ani, multicei, am avut o perioadă destul de greuță, pe care nu știam să o gestionez. La un moment dat, am fost depășită de orice situație și am spus așa: ‘Doamne, vreau să aflu niște răspunsuri, dar care să nu vină din exterior, vreau să vină din interiorul meu’. În momentul acela s-a deschis o altă zonă a vieții mele, în sensul că am început să cunosc altfel de oameni, am început să citesc. A fost chiar în anul în care am oficializat relația cu Ștefan. A fost ceva greu atunci. Ceva greu de dus pentru mine la momentul acela. Eram total nepregătită. Eram un om care nu făcuse rău la nimeni. La momentul acela s-a scris că am făcut, că am dres, că am stat în spatele mașinii, într-un portbagaj. Eu citeam și nu înțelegeam ce se întâmplă. Mi s-a pus o etichetă și am avut o imagine care nu avea nicio legătură cu mine. N-am simțit nevoia să demonstrez nimic și nici acum nu simt. Eu sunt de părere că atunci când un lucru trebuie să fie clar, va fi”, a mai spus artista.