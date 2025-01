Ce i-a spus Ștefan Bănică fiului său când a aflat că tânărul e în distribuția unui serial de la Antena 1: „M-a felicitat…”

Începând cu 9 ianuarie, Radu Ștefan Bănică va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1, în cel mai nou serial original românesc, semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Serialul urmărește povestea unei tinere abandonate la naştere, iar artistul îl va juca pe Ducu, un tânăr pasionat de muzică.

Absolvent al U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, în 2023, Radu Ştefan Bănică şi-a făcut debutul în muzică în 2022, deşi la acea vreme avea deja câţiva ani de când scria piese, iar la 20 de ani şi-a întemeiat propriul business. Pe lângă spectacolele de teatru, Radu Ştefan Bănică a putut fi urmărit şi la „Te cunosc de undeva!”, unde a făcut echipă cu Emilia Popescu. În serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, acesta îl va interpreta pe Ducu.

Radu Ștefan Bănică a dezvăluit ce anume i-a spus tatăl său în momentul în care i-a dezvăluit că va face parte din distribuția unui serial de la Antena 1.

„Nu am emoții, în schimb sunt foarte nerăbdător să înceapă. Chiar cred că această distribuție a colorat foarte bine acest serial. Tata m-a felicitat și mi-a spus din nou «cu ce se mănâncă» această oportunitate”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru Libert atea .

De asemenea, Radu Ștefan Bănică este coleg cu tatăl său, Ștefan Bănică, la postul de televiziune Antena 1, acesta având rolul de jurat la X Factor.

„Nu m-am gândit la asta până acum. Chiar suntem colegi, aparent. Cine știe, dacă are nevoie de un coleg la masa juriului X Factor, îmi pot adăuga ore suplimentare la job”, a adăugat Radu Ștefan Bănică pentru aceeași sursă.”

Recent, Radu Ștefan Bănică a oferit mai multe detalii despre serialul pe care îl joacă în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN de la Antena 1.

„E un tânăr haios, un băiat foarte sufletist, e student la Politehnică și aspiră să fie muzician. Are de toate acest băiat, e un pic naiv, părerea mea, dar are timp să se redreseze, iar pe parcursul serialului vom vedea că viața îl pune la multe încercări. E o gură de aer pentru clasa socială”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru spynews.ro .

Radu Ștefan Bănică n-a stat pe gânduri în momentul în care a primit propunerea de a merge să dea o probă pentru acest rol.

„Nu mi-am propus, n-am știut. Am primit un telefon dacă vreau să particip la o probă, am zis cum să nu, am participat, iar de acolo istorie.”