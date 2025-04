Noi imagini cu Alexandru, fiul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică. Cum l-a surprins artista

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. S-au căsătorit în secret în 2017 în Bulgaria, alături de persoanele apropiate, iar în 2019 au devenit părinți, având un băiat pe nume Alexandru. Artista și cântărețul au preferat până acum să îl țină cât mai departe pe fiul lor de expunerea publică, drept urmare au ales să publice rar imagini cu cel mic și fără să îi dezvăluie chipul.

Recent, Lavinia Pîrva și-a luat prin surprindere fanii după ce a împărtășit cu aceștia câteva imagini cu băiatul ei dintr-o escapadă de la munte. Artista l-a fotografiat pe Alexandru în timp ce acesta se dădea în leagăn, iar în fața lui are o priveliște de vis. Cu această ocazie, fanii au remarcat cât de mult a crescut fiul cântăreței.

În cadrul unui podcast, Lavinia Pîrva a explicat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale. „Mă simt complet împlinită cu un singur copil”, a mărturisit artista, adăugând că această alegere reflectă modul în care și-a imaginat dintotdeauna familia. Soțul artistei, Ștefan Bănică, mai are un băiat, pe Radu Ștefan, din relația pe care a avut-o cu Camelia Constantinescu, și o fiică, pe Violeta, din căsnicia cu Andreea Marin.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie? Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.