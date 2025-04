Imagini rare cu cei doi copii ai actriței Cătălina Grama. Cum arată Achim și Zora și cum au apărut alături de mama lor

Cătălina Grama și Paul Ipate formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară. Cătălina Grama și Paul Ipate s-au căsătorit religios la sfârșitul lunii august 2023. Evenimentul a avut loc în România, după ce în urmă cu câteva săptămâni au avut parte de o cununie civilă ca în povești în Italia.

„Mireasă fără voie”, spectacolul cu care s-a lansat Teatrul Maidan, compania de teatru independent fondată de Jojo Cătălina Grama, Andrei Mateiu și Paul Ipate, a avut premiera vineri seara, la Sala Dalles.

Monica Anghel împreună cu familia, Domnica Cârciumaru, Emily Burghelea, copiii Cătălinei Grama au fost parte dintre „nuntașii” invitați speciali la premiera de gală a spectacolului „Mireasă fără voie” care și-a anunțat deja mai multe reprezentații în țară în luna mai.

Bineînțeles, Achim și Zora au fost în centrul atenției, pozând cu mândrie alături de mama lor după terminarea spectacolului.

„Iar am fost mireasă, de data aceasta fără voie, așa cum spune titlul spectacolului, dar cu bunăvoie și voie bună, așa cum e și de așteptat când vine vorba despre comedie. Am lucrat cu toții foarte mult pentru acest proiect care marchează și începutul drumului nostru ca producători independenți de teatru. Eram nerăbdători să auzim hohotele de râs din sală și reacțiile de după piesă, iar acum abia așteptăm să călătorim cu spectacolul în cât mai multe locuri din țară. Menirea companiei noastre pe care am denumit-o Teatrul Maidan este să ajungă cu proiecte independente la cât mai mulți oameni, prin cât mai mulți actori și oameni de cultură valoroși, și să aducă bucurie, revelații, povești de tot felul și multă bună dispoziție.”, a declarat cu emoție Cătălina Grama.