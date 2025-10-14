Radu Ștefan Bănică, despre presiunea numelui celebru pe care îl poartă și lecțiile învățate de la tatăl lui, Ștefan Bănică: „Este un privilegiu”

Radu Ștefan Bănică a dezvăluit ce lecții importante i-a oferit tatăl lui, Ștefan Bănică.

Ștefan Bănică și Radu Ștefan Bănică
Radu Ștefan Bănică urmează drumul tatălui său celebru, Ștefan Bănică, construindu-și o carieră în muzică și actorie. Tânărul a absolvit UNATC, este actor activ pe scena Teatrului Național, cântăreț și compozitor și își consolidează o carieră artistică în industria muzicală românească.

Radu Ștefan Bănică, despre presiunea numelui său celebru

După ce a participat la emisiunea „Te cunosc de undeva!”, unde a format un duo alături de Emilia Popescu, Radu Ștefan Bănică a revenit pe micul ecran la Antena 1. Acesta face parte din distribuția serialului original realizat de Ruxandra Ion, intitulat „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN.” Personajul pe care îl interpretează, Ducu, este un tânăr care a crescut într-o casă socială, fiind abandonat de familia sa, dar care luptă pentru a-și transforma visurile în realitate.

De asemenea, Radu Ștefan Bănică este și jurat în emisiunea-concurs Vedeta Familiei, de la TVR1, alături de Andreea Bălan și Sanda Ladoși. 

În cadrul unui interviu acordat recent, Radu Ștefan Bănică a recunoscut că simte că are o responsabilitate datorită faptului că poartă un nume celebru în lumea artistică din România.

„A fost și este un privilegiu, dar și o responsabilitate. Am crescut cu teatrul, cu muzica și cu respectul pentru public. Am învățat că talentul e doar începutul, restul e muncă, disciplină și pasiune. Evident, a fost și presiune, pentru că lumea așteaptă mereu „ceva în plus” de la mine, dar încerc să-mi găsesc propriul drum”, a spus Radu Ștefan Bănică pentru libertatea.ro

Radu Ștefan Bănică a vorbit și despre lecțiile prețioase oferite de tatăl lui, Ștefan Bănică. 

„Comunicăm des, chiar dacă uneori doar printr-un mesaj scurt sau un apel rapid. Tata m-a învățat că în carieră trebuie să fii perseverent și să muncești mai mult decât oricine, pentru că nimeni nu îți datorează succesul.”

Radu Ștefan Bănică, despre cum s-a raportat la celebritatea tatălui său

Cu mai multe ocazii, Radu Ștefan Bănică a vorbit cu sinceritate despre aspectele neplăcute pe care le-a resimțit în urma celebrității de care are parte tatăl lui. Tânărul artist a făcut recent noi confesiuni despre situațiile inconfortabile pe care le-a întâmpinat în perioada în care mergea la școală, iar colegii săi îl tratau diferit datorită faptului că tatăl său este faimos.

„M-am simțit marginalizat. Sau nu neapărat marginalizat, un pic pe din-afară. (…) Nu înțelegeam de ce se întâmplă diferențele între ei. Că eu nu mă purtam diferit. Sursa au fost banii. De-asta nu am înțeles, pentru că nu știam ce sunt banii. Nu veneam cu avion privat la școală. Asta până să înțeleg situația mea. (…) Toate astea au pornit de la părinții copiilor, pentru că în clasa a IV-a nu știi câți bani are tata. Noi oricum am fost și suntem o familie destul de privată. Mereu am fost la locul nostru. Nu vorbeam despre lucrurile astea.

În clasa a IX-a am fost efectiv ca la zoo. În fiecare pauză veneau copiii ca la vitrină, să-l vadă pe fiul lui Bănică. Am făcut liceul Jean Monnet. Am vrut la Jean Monnet pentru că era lângă tata. Mă gândeam că eu și-așa îl vedeam super rar, poate așa îl văd mai des. Nu s-a întâmplat, dar ne-am văzut în limita bunului simț”, a povestit Radu Ștefan Bănică în podcast-ul „Sheets Talks.”

Foto: Arhiva ELLE

