Hailee Steinfeld este însărcinată, așteptând primul copil cu vedeta NFL Josh Allen

Hailee Steinfeld are o veste „pitch perfect”. Actrița din „Sinners” a anunțat că așteaptă primul copil alături de soțul ei, starul NFL Josh Allen, dezvăluirea fiind făcută vineri, pe platforma sa Substack.

Hailee Steinfeld este însărcinată

Cu ocazia zilei sale de naștere, pe care a sărbătorit-o joi, Steinfeld a publicat o listă intitulată „29 de momente pe care le iubesc de anul acesta”. Printre ele s-a aflat și un videoclip emoționant în care Josh Allen o sărută pe burtica de gravidă. În imagini, cei doi se îmbrățișează, se sărută și indică spre abdomenul actriței, apoi își mută privirea către un mic om de zăpadă, o trimitere clară la copilul care urmează să vină pe lume.

În același material, Hailee Steinfeld poartă o jachetă neagră pe care este inscripționat cuvântul „mother” („mamă”). De altfel, actrița stârnise deja speculații legate de o posibilă sarcină la gala Governors Awards, pe 16 noiembrie, datorită alegerii vestimentare.

Rochia gri, semnată de Stéphane Rolland, avea pliuri sculpturale care îi acopereau zona abdomenului, detaliu care nu a trecut neobservat. Mulți utilizatori de pe rețelele de socializare au comentat ținuta, unul dintre ei scriind: „Asta arată ca o rochie menită să ascundă o sarcină”.

La acel moment, Steinfeld se afla la aproape șase luni de la căsătoria cu Josh Allen.

Cei doi s-au căsătorit la sfârșitul lunii mai, într-o ceremonie organizată în Montecito, California. Jucătorul echipei Buffalo Bills atrăsese atenția presei cu șase luni înainte, când a cerut-o în căsătorie pe Hailee Steinfeld sub un arc de flori. Cuplul a publicat pe Instagram imagini de la momentul logodnei, însoțite de mesajul: „11•22•24”.

Hailee Steinfeld și Josh Allen au fost asociați pentru prima dată din punct de vedere romantic în mai 2023. Cei doi și-au ținut relația departe de ochii publicului și au devenit „oficiali” pe Instagram abia după un an de relație. Actrița este văzută frecvent în tribune la meciurile din NFL ale soțului său.

Într-un interviu rar acordat publicației Bustle, în luna noiembrie, Steinfeld a vorbit despre legătura dintre ea și Allen, descriindu-l pe fundașul echipei drept „stânca” ei, o prezență solidă și constantă în viața sa.

„Mi-am găsit persoana și este cel mai minunat lucru din lume”, a declarat nominalizata la Oscar. „Viața capătă sens. Totul capătă sens.”

Cum a cerut-o pe artistă în căsătorie

Sportivul a cerut-o apoi în căsătorie pe cântăreață printr-un moment „magic” lângă apă, în noiembrie anul trecut.

„Ne-am trezit și ne pregăteam pentru brunch, când ai sărit pe pat și ai zis: ‘Putem să ne căsătorim deja?!? Ce mai aștepți??! Eu am răspuns: ‘Mai dă-mi puțin timp. Dar nu știai că mă pregăteam să-ți cer să te căsătorești cu mine” și-a amintit Allen, răspunzând la întrebări în cadrul unui „mini interviu pentru logodnic” din newsletter-ul Beau Society al lui Steinfeld. „Am zis că nu mai pot aștepta. Am zis: ‘Abia aștept să începem o familie împreună. Ți-am spus numele tău complet și te-am cerut foarte frumos,” a adăugat el despre momentul cererii în căsătorie. „Ai fost extrem de surprinsă, ai spus ‘da, și asta a fost tot ce conta pentru mine.”

