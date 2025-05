CRBL, confesiuni despre relația cu iubita lui, Olga Guțanu. Ce spune artistul despre intenția de a se căsători cu aceasta

După divorțul de soția lui, alături de care are și un copil, CRBL și-a refăcut viața sentimentală. În prezent, artistul formează un cuplu împreună cu Olga Guțanu, un fotomodel din Republica Moldova, cu 23 de ani mai tânără decât ei.

CRBL și partenera lui deja au fost surprinși împreună cu mai multe ocazii de paparazzi. CRBL și Olga Guțanu au început să fie tot mai activi pe TikTok, acolo unde publicat mai multe clipuri împreună, iar urmăritorii i-au putut vedea în ipostaze amuzante.

Într-un interviu acordat recent, CRBL a fost întrebat dacă se gândește la o posibilă căsătorie cu Olga, cei doi formând un cuplu de aproape un an.

Artistul a mărturisit că nu ia în calcul această variantă și nici partenera lui de cuplu nu își dorește momentan să facă acest pas.

„Asta cu însurătoarea e foarte… eu nu știu să răspund la întrebarea asta! Dar nu mai e despre mine! (…) Nu! (n.red. – nu a cerut-o de soție). (…) A trecut un an în care am trecut peste, suntem bine așa cum suntem. (…) Mergem înainte, ea nu are nicio grabă să facă pași atât de importanți în viața ei deocamdată, să își termine facultatea, că e în ultimul an la Master”, a declarat CRBL în podcastul Gând la gând cu Teo.