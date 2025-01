Elena Vîșcu, dezvăluiri surprinzătoare despre partenera lui CRBL, Olga Guțanu. Ce decizie a luat fosta soție a artistului: „La mine se termină tot la copil”

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a vorbit recent despre perioada care a urmat divorțului lor și despre efectele noii relații a artistului asupra familiei. Separarea celor doi, anunțată cu câteva luni în urmă, a luat prin surprindere publicul, mai ales că părea să fie o decizie luată de comun acord, după o reflecție îndelungată. Totuși, atenția s-a concentrat asupra vitezei cu care CRBL și-a refăcut viața sentimentală, aspect care a ridicat semne de întrebare, mai ales privind impactul asupra fiicei lor, Alessia.

Deși despărțirea s-a desfășurat într-un mod aparent amiabil, ambele părți au ales să fie rezervate în declarații publice. După mulți ani de căsnicie și experiențe trăite împreună, divorțul a reprezentat o schimbare majoră în viețile lor. În timp ce CRBL a decis să-și urmeze rapid un nou drum în viața personală, Elena s-a concentrat pe crearea unui mediu stabil pentru Alessia, punând accent pe bunăstarea emoțională a fiicei.

Una dintre provocările principale a fost gestionarea schimbărilor rapide din viața personală a lui CRBL în raport cu Alessia. Ritmul alert al noii relații a artistului a avut un impact asupra copilului, care încă se adaptează la separarea părinților săi. Până în prezent, Alessia nu a fost prezentată noii partenere a tatălui, iar acest lucru nu pare să se schimbe prea curând.

„Nu am nicio problemă, sunt ok. Sunt pentru fericire. E om matur, adult, poate să facă ce vrea, și domnișoara este majoră, e ok, toată lumea poate să facă ce vrea. Ce m-a deranjat foarte mult: rapiditatea, pentru Alessia, nu pentru mine. Am mai spus, au fost mult prea multe într-un timp foarte scurt și dacă era un pic mai decalat probabil ar fi fost mai ușor pentru Alessia.

Reflectând asupra trecutului, CRBL a recunoscut că, deși mariajul cu Elena a fost o parte importantă a vieții lui, despărțirea a lăsat „goluri” emoționale. Acestea l-au determinat să se apropie și mai mult de actuala lui iubită, Olga, alături de care și-a regăsit echilibrul și fericirea.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, CRBL a făcut mai multe declarații cu privire la motivul divorțului.

De asemenea, CRBL a vorbit și despre greșelile pe care le-a făcut in relația cu Elena.

„Am stat vreo 6-7 ani (n.r. în Spania), dar mă rog, am venit, am plecat, ultima oară am stat 2 ani legați în Spania. (…) Recunosc că am făcut și eu multe greșeli, pentru care plătesc acum, adică greșeli și în carieră, greșeli și cu mutările astea care au fost prea multe, prea dese și prea nebune. (…) Erau și partea mea de vină, ca să zic așa, pentru că n-am făcut niciodată… n-am luat decizia de a ne muta de unul singur, obligând-o pe Elena (n.r. fosta soție) să accepte. Nu, tot așa am luat împreună, și am găsit motive, și când am decis că suntem ok cu asta, am și făcut pasul, dar simt că am făcut și eu foarte multe greșeli, pentru care repet, plătesc în momentul de față. Cred că n-am luptat mai mult (n.r. greșelile lui față de fosta relație) s-o aduc pe ea spre mine, decât să mă duc eu spre ea, cred că puteam s-o aduc eu pe direcția mea mai mult, dacă insistam…”, a mai spus el.