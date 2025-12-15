Nu înțelegi de ce nu treci de a doua sau a treia întâlnire? Comportamente prin care te sabotezi singură

Este enervant și bulversant în același timp, să fie totul foarte drăguț la început, să te caute, să pară că e cu adevărat interesat de tine, iar apoi parcă se sparge balonul de săpun. Toată magia dispare, la fel și cel cu care ai ieșit la întâlnire de câteva ori. Ce se petrece, care e mecanismul din spate?

Din start alegerea nu e una sănătoasă

Cel cu care comunicai și ai început să ieși a zis încă de la primele schimburi de informații despre voi că este indisponibil emoțional, că el nu caută neapărat o relație ori deloc. Este recent ieșit dintr-o căsnicie sau relație de lungă durată, viața lui este un haos pe care vrea să îl organizeze, îi place să se distreze și să nu aibă angajament față de nimeni. Și chiar dacă a zis lucrurile acestea, el tot te-a căutat, a insistat să vă vedeți, poate chiar a făcut un love bombing ca la carte.

Și tu ai ales să te raportezi nu la ceea ce a zis onest, ci la ceea ce observai că face în relație cu tine și să începi să brodezi mental în jurul acestor comportamente pe care le-ai etichetat cât se poate de fals drept început de relație. Așa că să nu treceți mai departe de câteva întâlniri nu este până la urmă o surpriză. Același scenariu este și dacă îl cunoști de la serviciu, din anumite contexte sociale, știi multe informații despre el, inclusiv care îi este tiparul comportamental din punct de vedere relațional. Unul care nu se intersectează în niciun punct cu ideea de relație serioasă, dar ești convinsă că îl poți schimba sau tu ești persoana potrivită care îi va resuscita capacitatea de angajament.

Te retragi emoțional

Îți place această persoană și te temi că vei suferi din nou. Ți se pare că te copleșește cu atenția sa. Ai nevoie de spațiu pe care nu îl comunici și nu îl iei într-un mod adecvat, sănătos. Și cum faci față acestor posibilități care fiecare simți că te activează emoțional? Prin retragerea sau detașarea emoțională. Începi să îl refuzi, să răspunzi greu la mesaje sau la telefoane și să o faci complet dezangajată, la întâlniri să fie evidentă detașarea emoțională ca și cum nu ai fi acolo sau pur și simplu nu te interesează partenerul și ce se va întâmpla mai departe cu el sau cu voi. Cum poate să reacționeze celălalt la asta? Să se retragă din moment ce te vede așa dezinteresată.

Arzi niște etape

Comportamentul acesta este complet opus detașării menționate anterior. Dai foarte multe informații despre tine, nu doar că mult prea repede, dar unele nu trebuie împărtășite sau nu în dozajul respectiv. Atitudinea ta este în antiteză cu etapa relațională în care vă aflați, și te aștepți la niște lucruri care nu se potrivesc cu stadiul de întâlnirea numărul doi sau trei. Poate chiar le ceri agresiv, sperii.

