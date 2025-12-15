Nu înțelegi de ce nu treci de a doua sau a treia întâlnire? Comportamente prin care te sabotezi singură

Ieși la întâlnire, dar apoi lucrurile nu evoluează prea mult, ba chiar se blochează destul de timpuriu. Care ar fi și contribuția ta?

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Nu înțelegi de ce nu treci de a doua sau a treia întâlnire? Comportamente prin care te sabotezi singură

Este enervant și bulversant în același timp, să fie totul foarte drăguț la început, să te caute, să pară că e cu adevărat interesat de tine, iar apoi parcă se sparge balonul de săpun. Toată magia dispare, la fel și cel cu care ai ieșit la întâlnire de câteva ori. Ce se petrece, care e mecanismul din spate?

Din start alegerea nu e una sănătoasă

Cel cu care comunicai și ai început să ieși a zis încă de la primele schimburi de informații despre voi că este indisponibil emoțional, că el nu caută neapărat o relație ori deloc. Este recent ieșit dintr-o căsnicie sau relație de lungă durată, viața lui este un haos pe care vrea să îl organizeze, îi place să se distreze și să nu aibă angajament față de nimeni. Și chiar dacă a zis lucrurile acestea, el tot te-a căutat, a insistat să vă vedeți, poate chiar a făcut un love bombing ca la carte.

Și tu ai ales să te raportezi nu la ceea ce a zis onest, ci la ceea ce observai că face în relație cu tine și să începi să brodezi mental în jurul acestor comportamente pe care le-ai etichetat cât se poate de fals drept început de relație. Așa că să nu treceți mai departe de câteva întâlniri nu este până la urmă o surpriză. Același scenariu este și dacă îl cunoști de la serviciu, din anumite contexte sociale, știi multe informații despre el, inclusiv care îi este tiparul comportamental din punct de vedere relațional. Unul care nu se intersectează în niciun punct cu ideea de relație serioasă, dar ești convinsă că îl poți schimba sau tu ești persoana potrivită care îi va resuscita capacitatea de angajament.

Te retragi emoțional

Îți place această persoană și te temi că vei suferi din nou. Ți se pare că te copleșește cu atenția sa. Ai nevoie de spațiu pe care nu îl comunici și nu îl iei într-un mod adecvat, sănătos. Și cum faci față acestor posibilități care fiecare simți că te activează emoțional? Prin retragerea sau detașarea emoțională. Începi să îl refuzi, să răspunzi greu la mesaje sau la telefoane și să o faci complet dezangajată, la întâlniri să fie evidentă detașarea emoțională ca și cum nu ai fi acolo sau pur și simplu nu te interesează partenerul și ce se va întâmpla mai departe cu el sau cu voi. Cum poate să reacționeze celălalt la asta? Să se retragă din moment ce te vede așa dezinteresată.

Arzi niște etape

Comportamentul acesta este complet opus detașării menționate anterior. Dai foarte multe informații despre tine, nu doar că mult prea repede, dar unele nu trebuie împărtășite sau nu în dozajul respectiv. Atitudinea ta este în antiteză cu etapa relațională în care vă aflați, și te aștepți la niște lucruri care nu se potrivesc cu stadiul de întâlnirea numărul doi sau trei. Poate chiar le ceri agresiv, sperii.

Citește și:
Cochetezi cu ideea unei noi relații de cuplu? Ce valori nu trebuie să fie negociabile

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Accesul egal la sănătate pentru familiile de același sex, judecat pe 16 decembrie la CCR
Lifestyle
Accesul egal la sănătate pentru familiile de același sex, judecat pe 16 decembrie la CCR
TOFF Galleries a inaugurat o nouă eră a luxului în România
Lifestyle
TOFF Galleries a inaugurat o nouă eră a luxului în România
Cele mai bune 10 filme de comedie de Crăciun, pe care merită să le vizionezi oricând
Lifestyle
Cele mai bune 10 filme de comedie de Crăciun, pe care merită să le vizionezi oricând
Cum vă purtați unul cu celălalt când relația de cuplu este foarte deteriorată
Lifestyle
Cum vă purtați unul cu celălalt când relația de cuplu este foarte deteriorată
Cum să îți recâștigi puterea în relația de cuplu fără să intri în competiție sau într-o luptă cu partenerul
Lifestyle
Cum să îți recâștigi puterea în relația de cuplu fără să intri în competiție sau într-o luptă cu partenerul
Cochetezi cu ideea unei noi relații de cuplu? Ce valori nu trebuie să fie negociabile
Lifestyle
Cochetezi cu ideea unei noi relații de cuplu? Ce valori nu trebuie să fie negociabile
Libertatea
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia la 68 de ani. Fostul soț al Monicăi Gabor s-a pocăit
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia la 68 de ani. Fostul soț al Monicăi Gabor s-a pocăit
Imagini neașteptate cu fata Andreei Marin și iubitul George. Vedeta a reacționat la pozele Violetei: „Vă iubește mami”
Imagini neașteptate cu fata Andreei Marin și iubitul George. Vedeta a reacționat la pozele Violetei: „Vă iubește mami”
Imagini emoționante cu Loredana Groza și fiica ei, Elena. Au cântat împreună: „S-a trezit cu mine pe scenă”
Imagini emoționante cu Loredana Groza și fiica ei, Elena. Au cântat împreună: „S-a trezit cu mine pe scenă”
Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu după moartea lui. Pretinde că are acest drept: „Cred că merit”
Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu după moartea lui. Pretinde că are acest drept: „Cred că merit”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza, la 27 ani. Ce a dezvăluit artista despre jobul fiicei sale
Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza, la 27 ani. Ce a dezvăluit artista despre jobul fiicei sale
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Mesajul codat folosit de Tudor Chirilă la Vocea României, pentru a face referire la documentarul Recorder despre Justiție, la ora de maximă audiență, la PRO TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea
Mesajul codat folosit de Tudor Chirilă la Vocea României, pentru a face referire la documentarul Recorder despre Justiție, la ora de maximă audiență, la PRO TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea
Așa ceva nu s-a mai pomenit în showbizul din România!! Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau soț și soție la momentul morții fostei ministre a Justiției. „E un mafiot. I-a luat tot”. Ea avea 86 de ani, el are 33, iar ce s-a aflat acum despre relația lor e scandalos!
Așa ceva nu s-a mai pomenit în showbizul din România!! Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau soț și soție la momentul morții fostei ministre a Justiției. „E un mafiot. I-a luat tot”. Ea avea 86 de ani, el are 33, iar ce s-a aflat acum despre relația lor e scandalos!
catine.ro
Horoscopul săptămânii 15 decembrie – 21 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 15 decembrie – 21 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
A purtat doar lenjerie intimă pe sub palton și a mers așa la eveniment. Vedeta a devenit anul acesta mamă, dar nu scapă de critici
A purtat doar lenjerie intimă pe sub palton și a mers așa la eveniment. Vedeta a devenit anul acesta mamă, dar nu scapă de critici
Regizorul Rob Reiner și soția Michele Singer Reiner au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles. Ce arată primele investigații
Regizorul Rob Reiner și soția Michele Singer Reiner au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles. Ce arată primele investigații
Mai multe din lifestyle
10 actori care au avut interpretări dramatice spectaculoase
10 actori care au avut interpretări dramatice spectaculoase
Lifestyle

Acestea sunt câteva dintre cele mai răvășitoare prestații dramatice.

+ Mai multe
10 filme care au răsturnări surprinzătoare de situație și care te vor fascina
10 filme care au răsturnări surprinzătoare de situație și care te vor fascina
Lifestyle

Aceste filme ne propun răsturnători surprinzătoare de situații la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

+ Mai multe
De ce să nu vă mai bazați în cuplu pe comunicarea online. În ce contexte pot apărea neînțelegeri
De ce să nu vă mai bazați în cuplu pe comunicarea online. În ce contexte pot apărea neînțelegeri
Lifestyle

Comunicarea online a devenit din ce în ce mai des folosită și deja e o normalitate în exprimare. Ajută ea conectarea emoțională? Da și nu.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC