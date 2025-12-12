Cochetezi cu ideea unei noi relații de cuplu? Ce valori nu trebuie să fie negociabile

Unele valori sunt negociabile, altele nu. Asta în funcție de ce nevoie emoțională reflectă valoarea respectivă și care este nuanța sau forma la care aceasta poate ajunge. Până la urmă cum poți să faci față în cuplu, să îți construiești sănătos relația altfel decât negociind o cale comună atunci când se poate? Și iată de ce este important să fii în relație cu cineva cu care ai valorile esențiale, de bază similare. E ca și cum amândoi vreți să mergeți la Roma, amândoi vreți să vizitați foarte mult, doar că uneori trebuie să vă puneți de acord în ce ordine vizitați punctele turistice. Dar dacă unul vrea să descopere străzile, muzeele, obiectivele turistice la Roma și celălalt la Paris, și fiecare chiar o face, nu există zona comună. Așa și cu valorile.

Siguranța

Este prima și probabil cea mai importantă valoare. Căci nicio relație nu poate înflori, nu se poate dezvolta în instabilitate, confuzie, întrebându-te ce vrea de la tine, dacă mâine mai sunteți împreună, dacă nu cumva te părăsește sau o face din nou, așa cum a mai plecat din relație de încă trei ori și apoi s-a întors.

Respectul

Cum să fii cu cineva pe care nu îl respecți, pe care îl consideri inferior sau prost de-a dreptul? Care nu ți se pare că are nicio calitate ori îl vezi mediocru? Cum să proiectezi o relație pe termen lung și să faci efort pentru ea în condițiile astea? Mai degrabă alegi astfel o companie temporară prin care fugi de singurătate. Respectul are mai multe nuanțe, de la stimă, considerație, admirație și e un liant important în relație.

Stilul de viață

Dacă nu aveți aceeași perspectivă despre stilul de viață, despre ambițiile profesionale, despre câți bani să faceți și cum, în ce fel să îi cheltuiți… chiar funcția financiară a cuplului este afectată și ca atare relația devine șubredă. Sunt aspecte minore negociabile despre bani și maniera în care vrei să trăiți, cele majore dacă nu sunt similare devine foarte greu. Căci fiecare se va strădui să îl convingă pe celălalt de varianta sa, care e mult diferită și deloc o alternativă grozavă. Deci indiferent cât de multă atracție fizică este, fascinație intelectuală, dacă nu doriți să trăiți similar va fi foarte greu să aveți o viață plăcută și lină în doi.

Aspectele etice și morale

Valorile în general funcționează ca niște busole pentru a găsi calea corectă și sănătoasă pentru voi, iar aspectele etice și morale sunt mecanisme suplimentare care vă arată polii pe harta voastră relațională. Ești feministă, ai putea fi cu un misogin? Ești o persoană foarte deschisă, cum ar putea fi posibilă relația cu un homofob? Crezi în monogamie, ca atare ai accepta și ai putea trăi într-o relație deschisă sau într-o poliamorie? Ce înseamnă etic și moral e vast, dar ce alegem de aici spune o poveste foarte importantă despre propria persoană.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro