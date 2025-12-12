10 actori care au avut interpretări dramatice spectaculoase

Acestea sunt câteva dintre cele mai răvășitoare prestații dramatice.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Jesse Eisenberg
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Câteva prestații dramatice complexe n-au putut fi ocolite și au rămas întipărite publicului datorită unei sensibilități și forței aparte redată pe ecrane. 

1. Jesse Eisenberg

The Social Network arată procesul prin care Mark Zuckerberg a creat rețeaua de socializare pe care astăzi o cunoaștem sub numele de Facebook. Jesse Eisenberg l-a jucat pe Zuckerberg, în film fiind portretizat momentul în care el era un tânăr miliardar timid, retras, dar care își ascunde ambiția. 

2. Marion Cotillard

La Vie en Rose este un film biografic despre viața celebrei Édith Piaf, prinsă între greutăți și succesul în muzică. Marion Cotillard a intrat în pielea acestui personaj iconic, oferindu-i sensibilitate și vulnerabilitate, motiv pentru care a câștigat și un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal. 

3. Mahershala Ali

Moonlight a câștigat în 2017 premiul Oscar pentru cel mai bun film. Pelicula se concentrează pe o poveste răscolitoare de viață și de maturizare a unui tânăr afro-american gay. Actorul Mahershala Ali l-a jucat pe Juan, un traficant de droguri care se apropie tot mai mult de Chiron, care nu are o prezență paternă în viața lui, așa că îl ia sub aripa lui pentru a-l proteja. 

4. Isabelle Huppert

The Piano Teacher este o dramă psihologică erotică scrisă și regizată de Michael Haneke. Isabelle Huppert a jucat-o pe Erika Kohut, o profesoară de pian, prinsă într-un joc al seducției extrem de periculos și problematic cu unul dintre studenții ei. Isabelle Huppert a reușit prin prestația ei să dezvăluie toate aspectele întunecate ale unui personaj care se destramă pe zi ce trece. 

5. Joaquin Phoenix

Joaquin Pheonix l-a jucat în Joker pe Arthur Fleck, o victimă a cruzimii sociale, care este un actor de comedie care nu își găsește locul și care în cele din urmă devine un psihopat. Joaquin Phoenix a avut o prestație uluitoare, pentru care a fost recompensat cu un premiu Oscar, iar filmul a câștigat 1 miliard de dolari la nivel global.

6. Cillian Murphy

În Oppenheimer, filmul regizat de Christopher Nolan, actorul Cillian Murphy l-a interpretat pe fizicianul J. Robert Oppenheimer a contribuit la dezvoltarea bombei atomice. Prin interpretarea sa puternică, Cillian Murphy a putut să redea pe ecan luptele interioare profunde ale personajului său, motiv pentru care prestația sa a fost discutată și analizată vreme îndelungată. 

7. Maggie Cheung

In The Mood For Love, filmul regizat de Wong Kar-Wai, este unul dintre cele mai emblematice filme de dragoste. Acțiunea se desfășoară în Shanghai, în 1960, acolo unde doi vecini își dau seama că sunt înșelați de partenerii lor. Ajung să se îndrăgostească unul de celălalt, dar decid să nu înceapă o aventură pentru că nu vor să repete ceea ce au făcut partenerii lor. Maggie Cheung a jucat-o pe Su Li-zhen, cea care ascunde în tăcerea ei multă durere emoțională provocată de infidelitatea soțului ei. 

8. Cate Blanchett

Cate Blanchett a fost răsplătită cu un premiu Oscar pentru pentru cea mai bună actriță pentru rolul răvășitor din drama psihologică Blue Jasmine. În acest film, actrița a jucat-o pe Jasmine, o femeie care vede cum i se destramă viața perfectă pe care a construit-o, după ce ies la iveală infracțiunile soțului său. 

9. Daniel Day-Lewis

Regizorul Paul Thomas Anderson a regizat filmul There Will Be Blood, considerat unul dintre cele mai bune făcute de el. Pelicula l-a avut ca protagonist pe actorul Daniel Day-Lewis, în rolul lui Daniel Plainview, un om singuratic, dar totuși mânat de dorința lui acerbă de a da lovitura în industria petrolului în California, la începutul secolului al XX-lea.

10. Philip Seymour Hoffman

Paul Thomas Anderson a scris și regizat The Master, o dramă în care Philip Seymour Hoffman a avut o prestație impunătoare, convingătoare și plină de carismă. Actorul l-a jucat pe Lancaster Dodd, un lider de cult aparent fermecător, foarte sigur pe ideile pe care le propagă și dornic să dețină controlul în orice situație. 

Citește și:
Celebritățile care și-au concediat părinții care se ocupau de carierele lor

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cochetezi cu ideea unei noi relații de cuplu? Ce valori nu trebuie să fie negociabile
Lifestyle
Cochetezi cu ideea unei noi relații de cuplu? Ce valori nu trebuie să fie negociabile
10 filme care au răsturnări surprinzătoare de situație și care te vor fascina
Lifestyle
10 filme care au răsturnări surprinzătoare de situație și care te vor fascina
De ce să nu vă mai bazați în cuplu pe comunicarea online. În ce contexte pot apărea neînțelegeri
Lifestyle
De ce să nu vă mai bazați în cuplu pe comunicarea online. În ce contexte pot apărea neînțelegeri
Tatonați un început de relație? La ce să fii atentă la noul partener
Lifestyle
Tatonați un început de relație? La ce să fii atentă la noul partener
10 ținute emblematice purtate de celebrități după despărțiri dureroase
Lifestyle
10 ținute emblematice purtate de celebrități după despărțiri dureroase
Mituri despre limitele sănătoase în cuplu - te împiedică să le pui sau să le identifici corect
Lifestyle
Mituri despre limitele sănătoase în cuplu - te împiedică să le pui sau să le identifici corect
Libertatea
Cum a apărut Mădălina Ghenea la ELLE Style Awards 2025. Actrița a purtat o rochie transparentă care îi lăsa lenjeria intimă la vedere
Cum a apărut Mădălina Ghenea la ELLE Style Awards 2025. Actrița a purtat o rochie transparentă care îi lăsa lenjeria intimă la vedere
Tudor Chirilă reacționează dur după documentarul Recorder: „Ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii”
Tudor Chirilă reacționează dur după documentarul Recorder: „Ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii”
Imagini inedite cu Gina Pistol și Smiley. Mesajul transmis de artist cu ocazia zilei de naștere a soției sale
Imagini inedite cu Gina Pistol și Smiley. Mesajul transmis de artist cu ocazia zilei de naștere a soției sale
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express se pregătesc de nuntă. Ce detalii au pus la punct pentru eveniment
Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express se pregătesc de nuntă. Ce detalii au pus la punct pentru eveniment
Cât costă mașina pe care Alin Oprea i-a oferit-o cadou soției sale. Medana Oprea a avut parte de o surpriză uriașă de ziua ei
Cât costă mașina pe care Alin Oprea i-a oferit-o cadou soției sale. Medana Oprea a avut parte de o surpriză uriașă de ziua ei
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Tudor Chirilă, mesaj tăios după documentarul Recorder! Ce spune artistul despre președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și despre procurorul Voineag. A avut un mesaj clar și pentru președintele Nicușor Dan, dar și pentru premierul Bolojan
Tudor Chirilă, mesaj tăios după documentarul Recorder! Ce spune artistul despre președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și despre procurorul Voineag. A avut un mesaj clar și pentru președintele Nicușor Dan, dar și pentru premierul Bolojan
catine.ro
Beyoncé revine la Met Gala 2026 după 10 ani. Va fi gazda evenimentului alături de Venus Williams și Nicole Kidman
Beyoncé revine la Met Gala 2026 după 10 ani. Va fi gazda evenimentului alături de Venus Williams și Nicole Kidman
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
5 schimbări simple în viața de zi cu zi pentru a-ți întoarce ceasul biologic înainte de Anul Nou. Ce arată specialiștii
5 schimbări simple în viața de zi cu zi pentru a-ți întoarce ceasul biologic înainte de Anul Nou. Ce arată specialiștii
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent
Mai multe din lifestyle
Vedete care au vorbit deschis despre cele mai dificile personaje pe care le-au interpretat
Vedete care au vorbit deschis despre cele mai dificile personaje pe care le-au interpretat
Lifestyle

Acești actori au vorbit deschis despre unele dintre cele mai grele personaje pe care le-au interpretat și efectele acestora resimțite asupra lor.

+ Mai multe
Ileana Puiu pășește cu încredere și entuziasm în lumea actoriei
Ileana Puiu pășește cu încredere și entuziasm în lumea actoriei
Lifestyle

Actrița Ileana Puiu se face văzută prin propriile forțe și își propune să mai auzim de ea mult timp deaacum încolo.

+ Mai multe
Rezultate finale alegeri Primăria București 2025. Câte voturi a obținut Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Rezultate finale alegeri Primăria București 2025. Câte voturi a obținut Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Lifestyle

După numărarea tuturor voturilor din cele 1.289 de secții, Ciprian Ciucu a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC