10 actori care au avut interpretări dramatice spectaculoase

Câteva prestații dramatice complexe n-au putut fi ocolite și au rămas întipărite publicului datorită unei sensibilități și forței aparte redată pe ecrane.

1. Jesse Eisenberg

The Social Network arată procesul prin care Mark Zuckerberg a creat rețeaua de socializare pe care astăzi o cunoaștem sub numele de Facebook. Jesse Eisenberg l-a jucat pe Zuckerberg, în film fiind portretizat momentul în care el era un tânăr miliardar timid, retras, dar care își ascunde ambiția.

2. Marion Cotillard

La Vie en Rose este un film biografic despre viața celebrei Édith Piaf, prinsă între greutăți și succesul în muzică. Marion Cotillard a intrat în pielea acestui personaj iconic, oferindu-i sensibilitate și vulnerabilitate, motiv pentru care a câștigat și un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

3. Mahershala Ali

Moonlight a câștigat în 2017 premiul Oscar pentru cel mai bun film. Pelicula se concentrează pe o poveste răscolitoare de viață și de maturizare a unui tânăr afro-american gay. Actorul Mahershala Ali l-a jucat pe Juan, un traficant de droguri care se apropie tot mai mult de Chiron, care nu are o prezență paternă în viața lui, așa că îl ia sub aripa lui pentru a-l proteja.

4. Isabelle Huppert

The Piano Teacher este o dramă psihologică erotică scrisă și regizată de Michael Haneke. Isabelle Huppert a jucat-o pe Erika Kohut, o profesoară de pian, prinsă într-un joc al seducției extrem de periculos și problematic cu unul dintre studenții ei. Isabelle Huppert a reușit prin prestația ei să dezvăluie toate aspectele întunecate ale unui personaj care se destramă pe zi ce trece.

5. Joaquin Phoenix

Joaquin Pheonix l-a jucat în Joker pe Arthur Fleck, o victimă a cruzimii sociale, care este un actor de comedie care nu își găsește locul și care în cele din urmă devine un psihopat. Joaquin Phoenix a avut o prestație uluitoare, pentru care a fost recompensat cu un premiu Oscar, iar filmul a câștigat 1 miliard de dolari la nivel global.

6. Cillian Murphy

În Oppenheimer, filmul regizat de Christopher Nolan, actorul Cillian Murphy l-a interpretat pe fizicianul J. Robert Oppenheimer a contribuit la dezvoltarea bombei atomice. Prin interpretarea sa puternică, Cillian Murphy a putut să redea pe ecan luptele interioare profunde ale personajului său, motiv pentru care prestația sa a fost discutată și analizată vreme îndelungată.

7. Maggie Cheung

In The Mood For Love, filmul regizat de Wong Kar-Wai, este unul dintre cele mai emblematice filme de dragoste. Acțiunea se desfășoară în Shanghai, în 1960, acolo unde doi vecini își dau seama că sunt înșelați de partenerii lor. Ajung să se îndrăgostească unul de celălalt, dar decid să nu înceapă o aventură pentru că nu vor să repete ceea ce au făcut partenerii lor. Maggie Cheung a jucat-o pe Su Li-zhen, cea care ascunde în tăcerea ei multă durere emoțională provocată de infidelitatea soțului ei.

8. Cate Blanchett

Cate Blanchett a fost răsplătită cu un premiu Oscar pentru pentru cea mai bună actriță pentru rolul răvășitor din drama psihologică Blue Jasmine. În acest film, actrița a jucat-o pe Jasmine, o femeie care vede cum i se destramă viața perfectă pe care a construit-o, după ce ies la iveală infracțiunile soțului său.

9. Daniel Day-Lewis

Regizorul Paul Thomas Anderson a regizat filmul There Will Be Blood, considerat unul dintre cele mai bune făcute de el. Pelicula l-a avut ca protagonist pe actorul Daniel Day-Lewis, în rolul lui Daniel Plainview, un om singuratic, dar totuși mânat de dorința lui acerbă de a da lovitura în industria petrolului în California, la începutul secolului al XX-lea.

10. Philip Seymour Hoffman

Paul Thomas Anderson a scris și regizat The Master, o dramă în care Philip Seymour Hoffman a avut o prestație impunătoare, convingătoare și plină de carismă. Actorul l-a jucat pe Lancaster Dodd, un lider de cult aparent fermecător, foarte sigur pe ideile pe care le propagă și dornic să dețină controlul în orice situație.

