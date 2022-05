Celebritățile care și-au concediat părinții care se ocupau de carierele lor

Deși sunt situații când este o idee bună ca familia să te ajute în afacerile tale, vedetele de mai jos au arătat că lucrurile pot deveni dificile foarte ușor. Așa că, aceste celebrități au luat decizia de a-și concedia părinții și de a renunța ca aceștia să se mai ocupe de carierele lor, dând de înțeles că este mai bine să separi viața personală de cea profesională.

1. Janet Jackson

Tatăl lui Janet Jackson a fost managerul ei atunci când și-a început cariera solo. Cântăreața a povestit că a fost de acord să facă anumite lucruri pentru a-i face pe plac tatălui ei și că el a ajutat-o în ceea ce privește alegerea pieselor de pe album sau a numelor. Până când să-și lanseze albumul, și-a dat seama că nu era deloc cum și-a imaginat și a decis să-și concedieze tatăl. „Tatăl meu era responsabil de viața și cariera mea, el era managerul meu. (…) Îmi doream propria identitate. Primul lucru pe care a trebuit să-l fac a fost să-l concediez pe tatăl meu”, a povestit Janet Jackson în documentarul ei.

2. Selena Gomez

Părinții Selenei Gomez s-au ocupat de cariera artistei de când a apărut în Wizards of Waverly Place. Actrița a decis că vrea să facă o schimbare și și-a concediat părinții, care i-au fost manageri multă vreme. După ce TMZ a dezvăluit vestea, mama Selenei Gomez, Mandy, a declarat că nu știa că fiica ei a luat decizia asta, pănâ când a aflat informația din presă. Ulterior, cele două au mai lucrat împreună și au produs câteva proiecte.

3. Beyoncé

În 2011, Beyoncé l-a concediat pe tatăl ei, după mai bine de două decenii în care au lucrat împreună și i-a fost manager. Cântăreața a povestit în emisiunea găzduită de Oprah că a fost „unul dintre cele mai grele lucrurile pe care le-a făcut vreodată.” Potrivit unor zvonuri, artista ar fi luat această hotărâre pe baza infidelității tatălui ei, însă Beyoncé a recunoscut că au existat alte probleme.

4. Scarlett Johansson

Mama actriței Scarlett Johansson, Melanie Sloan, a fost managera ei timp de 17 ani, chiar din momentul în care și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul North. În 2009, Scarlett a concediat-o pe mama ei pentru că își dorea să fie independentă. Actrița a povestit ulterior că între ele nu a existat o dramă, ci pur și simplu a simțit nevoia unei schimbări.

5. Ariana Grande

Cu mult înainte ca Ariana Grande să colaboreze cu Scooter Braun în plan profesional, mama ei, Joan, i-a fost manageră. Artista a vrut să-și transforme imaginea, pentru a nu mai fi asociată cu producțiile în care a jucat când era mai mică, precum serialul Victorious, și și-a concediat mama, astfel încât să ia propriile decizii. După, mama ei ar mai fi rămas în echipă, însă având un rol care nu o implica atât de mult.

6. Brooke Shields

Brooke Shields a avut o relație dificilă cu mama ei. În cartea sa, There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me, actrița a detaliat dinamica pe care o avea cu propria sa mamă și a explicat că nu a mai dorit să fie managera ei când s-a căsătorit cu Andre Agassi. Chiar și după această decizie radicală, Brooke Shields a fost aproape de mama sa până la moartea ei în 2012.

7. Macaulay Culkin

Nu mai este străină pentru nimeni viața tumultoasă a lui Macaulay Culkin. Lucurile au luat o altă întorsătură pentru el în momentul în care părinții lui au divorțat. Atunci, actorul a decis să rupă orice fel de legătură cu tatăl lui, care i-a fost și manager.

8. LeAnn Rimes

LeAnn Rimes și-a început cariera muzicală când era o adolescentă, iar părinții au avut un rol important în afacerile ei. Cântăreața l-a dat în judecată și l-a concediat pe tatăl ei după despărțirea acestuia de mama ei. LeAnn Rimes a susținut că tatăl și partenerul lui de afaceri i-au furat 7 milioane de dolari din câștiguri.

9. Mischa Barton

Și Mischa Barton a avut o relație complicată cu mama ei. Actrița cunoscută pentru aparitia din serialul The O.C. a concediat-o și dat-o în judecată pe mama sa, Nuala, care i-a fost și manageră, susținând că i-ar fi furat bani pentru a cumpăra un conac din Beverly Hills în valoare de 7,8 milioane de dolari.

10. Usher

Usher și-a concediat de două ori mama. Prima dată s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a căsătorit cu Tameka Foster, iar motivul a avut legătură cu faptul că cele două nu se înțelegeau. După, Usher și Tameka au divorțat și a angajat-o pe mama lui. Nu a trecut mult timp și în 2009 muzicianul a concediat-o din nou pe mama lui.

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro