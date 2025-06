Marion Cotillard și Guillaume Canet s-au despărțit după 18 ani de relație

Marion Cotillard și Guillaume Canet, cei care formau unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri ale cinematografiei franceze, au decis să pornească pe drumuri separate după 18 ani petrecuți împreună. Vestea despărțirii lor a fost confirmată printr-o declarație transmisă agenției de presă Agence France-Presse, în care cei doi artiști au subliniat că au ales să vorbească public pentru „a evita orice speculații, zvonuri și interpretări riscante”, după cum a relatat Associated Press în data de 27 iunie.

În anunțul lor, Marion Cotillard și Guillaume Canet au precizat că separarea s-a produs „de comun acord” și cu „bunăvoință reciprocă”, fără să ofere însă detalii despre motivele care au dus la încheierea relației.

Potrivit publicației PEOPLE, eforturile de a lua legătura cu Canet pentru o reacție oficială au fost fără rezultat, iar reprezentanții lui Cotillard nu au transmis încă un punct de vedere.

Povestea lor a început în sfera profesională. Marion Cotillard și Guillaume Caneti s-au cunoscut pe platourile filmului Love Me If You Dare din 2003, o comedie romantică devenită cult în cinematografia franceză. Relația lor sentimentală a început însă abia în 2007, iar la scurt timp, cei doi au format unul dintre cele mai urmărite și admirate cupluri din industria filmului european.

Pe 19 mai 2011, Marion Cotillard și Guillaume Canet au devenit părinți pentru prima dată, odată cu nașterea fiului lor, Marcel. În martie 2017, reprezentanții actriței au confirmat pentru PEOPLE că familia s-a mărit cu venirea pe lume a unei fetițe, al doilea copil al cuplului.

Marion Cotillard se bucură de o carieră internațională remarcabilă, consolidată prin rolul emblematic al cântăreței Édith Piaf în La Vie en Rose. Interpretarea i-a adus în 2008 prestigiosul premiu Oscar pentru Cea Mai Bună Actriță, consacrând-o definitiv la Hollywood.

Cotillard a colaborat, de asemenea, cu nume importante ale cinematografiei mondiale. A jucat alături de Leonardo DiCaprio în Inception (2010), unde a interpretat rolul iubitei personajului principal. Guillaume Canet, la rândul său actor și regizor, a apărut în The Beach (2000), alături de același DiCaprio. În plus, Marion Cotillard a împărțit ecranul cu Brad Pitt în thrillerul romantic de război Allied.

Tocmai parteneriatul profesional cu Brad Pitt a alimentat, în trecut, zvonuri despre o presupusă relație extraconjugală, despre care s-a speculat că ar fi contribuit la divorțul actorului de Angelina Jolie.

În plin vârtej mediatic, pe când era însărcinată cu cel de-al doilea copil, Cotillard a reacționat ferm pe Instagram, punând capăt speculațiilor.

„Aceasta va fi prima și singura mea reacție la vârtejul de știri care a izbucnit acum 24 de ore și în care am fost prinsă”, a scris ea actrița. „Nu sunt obișnuită să comentez astfel de lucruri și nici să le iau în serios, dar întrucât situația aceasta scapă de sub control și afectează oameni pe care îi iubesc, trebuie să iau atitudine.”

„În primul rând, în urmă cu mulți ani, l-am întâlnit pe bărbatul vieții mele, tatăl fiului nostru și al copilului pe care îl așteptăm”, a continuat Marion, referindu-se la Canet. „El este iubirea mea, cel mai bun prieten al meu, singurul de care am nevoie.” Înainte de a încheia și a traduce mesajul în franceză, ea a transmis: „Îmi doresc din suflet ca Angelina și Brad, pe care îi respect profund pe amândoi, să găsească liniște în acest moment atât de tulbure.”

Și Canet a negat anterior zvonurile, condamnând „prostia fără scrupule a unor oameni care se pretind jurnaliști” și „pe cei care urăsc”, care răspândesc „acuzații stupide și nefondate.”

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro